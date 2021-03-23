«Мы за нашу стабильность». В Беларуси прошли пикеты возле посольств Украины и США против вмешательства в дела страны

Новости Беларуси. Против вмешательств из-за рубежа. 23 марта у посольств Украины и Америки в Минске собрались неравнодушные белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди пришли на пикет с государственными флагами и плакатами. Здесь были активисты, представители общественных организаций, молодежь.
Официальный Минск не раз заявлял, что после выборов во внутреннюю ситуацию вмешиваются третьи страны.
Молодежь сегодня пришла высказать свое мнение, поддержать наш государственный строй. Мы не сдадимся ни при каких обстоятельствах, ни при каком раскладе. Мы за нашу стабильность, за нашу Республику Беларусь.
В первую очередь я здесь, чтобы высказать претензии американскому посольству, чтобы они перестали вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Наши союзники – Россия – этого не допустит, и мы сами этого не допустим, потому что мы не должны отдавать свою страну, которую мы строили с 1994 года. Кстати, с 1994 года США никогда не признавали Лукашенко легитимным президентом.
Пускай сначала разбираются в своей стране, потому что Трамп тоже легитимный президент, но Байден, просто сказать, отжал власть, как это пыталась делать Тихановская, а мы этого не допустим, потому что любимую не отдают.
Против вмешательства во внутренние дела Беларуси сегодня выступали и в Бресте. Горожане собрались высказать свою позицию у украинского консульства.