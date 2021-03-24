Генпрокуратура: за подготовку действий, нарушающих общественный порядок, осуждены 87 человек

Новости Беларуси. 89 уголовных дел за подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, рассматривается в судах Беларуси. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обвиняемыми проходят 154 человека. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Ответственность за правонарушения неизбежна. По 342-й статье уже осуждены 87 человек. 24 марта в ведомстве поделились деталями нескольких эпизодов противоправной деятельности, связанной с массовыми беспорядками.

Так, четверо граждан, заранее распределив роли, регулярно привлекали так называемых недовольных граждан к участию в незаконных мероприятиях. Информацию с конкретными инструкциями размещали в одном из Telegram-каналов.

Известно, что в период с 9 августа по 28 октября 2020 года организованные и обученные ими лица неоднократно нарушали работу предприятий и транспорта, препятствовали выполнению правоохранителями своих обязанностей.