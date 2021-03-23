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Жительница Бреста: если ситуация пойдёт не по хорошему сценарию в нашей стране, то следующему поколению придётся несладко

23 марта 2021 22:10
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Новости Беларуси. Против вмешательства во внутренние дела Беларуси 23 марта выступали в Бресте. Горожане собрались высказать свою позицию у украинского консульства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жительница Бреста: если ситуация пойдёт не по хорошему сценарию в нашей стране, то следующему поколению придётся несладко-1

Одумайтесь, взгляните на ситуацию с разных сторон и включите мозг. Вот это мое напутствие молодому поколению. Мы в свое время, кому сейчас 60, 70, 50, окунулись в эту неразбериху в 90-х. Те, кто сейчас ходил по улицам, об этом не имеют ни малейшего представления, потому что они были еще маленькие. Но я думаю, если ситуация пойдет не по хорошему сценарию в нашей стране, то следующему поколению, тем, кто сейчас творит на улицах безобразие  творил, прекратили – тоже придется несладко. И самое обидное, что они будут решать, а расхлебывать будут потом их дети.

«Мы за нашу стабильность». В Беларуси прошли пикеты возле посольств Украины и США против вмешательства в дела страны (читайте здесь).

# Государственная социальная политика # общество # Илона Волынец # Фотофакт

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