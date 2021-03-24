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Больше жалоб или предложений? С какими вопросами обращаются жители Минска в ЖКХ?

24 марта 2021 11:04
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Новости Беларуси. Как превратить столицу в город зеленого цвета, а собственный двор в место, куда всегда хочется возвращаться? В студии «Большого города» Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».  

Больше жалоб или предложений? С какими вопросами обращаются жители Минска в ЖКХ?-1

Илона Волынец, ведущая:  
На своем сайте вы принимаете предложения от минчан, которые касаются совершенствования всей системы ЖКХ. Какие поступают предложения? Больше жалоб, критики, или есть какие-то полезные инициативы?  

Больше жалоб или предложений? С какими вопросами обращаются жители Минска в ЖКХ?-4

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Что касается предложений о внесении кардинальных новшеств в систему жилищно-коммунального хозяйства, то их пока не поступало. В основном это конкретные предложения и жалобы по текущему содержанию жилищного фонда, которые рассматриваются в индивидуальном порядке, как обращения граждан. Также есть предложения по улучшению работы товариществ собственников, ЖСПК, которые находятся на самообслуживании. Такие предложения поступают.  

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# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Анастасия Воробьева # Илона Волынец

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