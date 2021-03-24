Больше жалоб или предложений? С какими вопросами обращаются жители Минска в ЖКХ?

Новости Беларуси. Как превратить столицу в город зеленого цвета, а собственный двор – в место, куда всегда хочется возвращаться? В студии « Большого города » Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».

Илона Волынец, ведущая: На своем сайте вы принимаете предложения от минчан, которые касаются совершенствования всей системы ЖКХ. Какие поступают предложения? Больше жалоб, критики, или есть какие-то полезные инициативы?

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Что касается предложений о внесении кардинальных новшеств в систему жилищно-коммунального хозяйства, то их пока не поступало. В основном это конкретные предложения и жалобы по текущему содержанию жилищного фонда, которые рассматриваются в индивидуальном порядке, как обращения граждан. Также есть предложения по улучшению работы товариществ собственников, ЖСПК, которые находятся на самообслуживании. Такие предложения поступают.