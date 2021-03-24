Больше жалоб или предложений? С какими вопросами обращаются жители Минска в ЖКХ?
Новости Беларуси. Как превратить столицу в город зеленого цвета, а собственный двор – в место, куда всегда хочется возвращаться? В студии «Большого города» Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».
Илона Волынец, ведущая:
На своем сайте вы принимаете предложения от минчан, которые касаются совершенствования всей системы ЖКХ. Какие поступают предложения? Больше жалоб, критики, или есть какие-то полезные инициативы?
Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Что касается предложений о внесении кардинальных новшеств в систему жилищно-коммунального хозяйства, то их пока не поступало. В основном это конкретные предложения и жалобы по текущему содержанию жилищного фонда, которые рассматриваются в индивидуальном порядке, как обращения граждан. Также есть предложения по улучшению работы товариществ собственников, ЖСПК, которые находятся на самообслуживании. Такие предложения поступают.
«Должен быть размещен график». Что делать, если вы недовольны уборкой своего подъезда? Читайте в материале.