«Уехала в Бобруйск, а семья осталась в Минске». Руководитель холдинга «Бобруйскагромаш» рассказала о своей семье

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”», рассказала о своей семье. Вадим Щеглов, ведущий:

Ваша семья не страдает от вашей руководящей должности? Ведь вы практически живете на работе. Я так понял, что дочку вы видите только по воскресеньям, а муж?

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:

Тоже по воскресеньям. Я сама из Минска, у меня в Минске квартира, уехала в Бобруйск, а семья осталась в Минске, потому что решили ребенка не дергать. Она занимается с четырех лет большим теннисом, у нее первый юношеский разряд, у нее ежедневные тренировки. Вы знаете, конечно, сложно. Мне в первую очередь сложно, я скучаю. Скучаю по ребенку. Понимаю, что я как мама, наверное, дочке чего-то недодаю. Но она у меня молодец, она с моим характером, я это вижу. Она боец, она отличница. Учится в гимназии №75, прошлый год закончила на все десятки. Мы ей гордимся. Плюс, занимается большим спортом каждый день. Тоже вопрос, чем заниматься детям. Я считаю, что спорт у нас открыт для любых родителей. Вадим Щеглов:

Но теннис – это недешевый вид спорта.

Надежда Лазаревич:

Если ребенок показывает результаты, то теннис для него почти бесплатный. Только для этого нужно пахать, и тренироваться, и не филонить, ходить на тренировки каждый день (и в субботу, и в воскресенье). Она занимается в государственной школе. Да, какие-то оплаты мы делаем, но это некритично для любого бюджета. Вадим Щеглов:

Одно но: теннисных кортов за пределами МКАД не так много, как в столице.