«Жэстачайшэ». Какие фразы хотят видеть покупатели на одежде с цитатами Лукашенко?

Новости Беларуси. Наглядная консолидация с общей политикой государства. «Любимую не отдают», «Раздевайтесь и работайте» – давно полюбившиеся и ушедшие в народ цитаты Александра Лукашенко теперь можно примерить на себя. В Минске появился первый магазин с мерчем от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередь желающие обзавестись футболкой или худи стали занимать еще задолго до официального открытия. Не уменьшилась она и спустя несколько часов. Дизайн одежды разрабатывали участники «Пула Первого», отшивали ее на предприятиях «Беллегпрома». К слову, главе концерна даже пришлось стать за прилавок, чтобы помочь сделать правильный выбор.

К слову, размерный ряд широк, а вот ассортимент обещают расширить. Счастливые обладатели первых маек и худи делятся своими идеями. Примечательно, что в одной длинной очереди за мерчем от Первого и чиновники, и обычные белорусы.

Фразы – это информационный бренд Александра Григорьевича. Они разлетаются по всему миру. Притом он говорит это экспромтом, искренне, от души и всегда со смыслом. Поэтому будем надеяться, что этих фраз будет становиться все больше и больше.