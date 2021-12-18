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«Жэстачайшэ». Какие фразы хотят видеть покупатели на одежде с цитатами Лукашенко?

18 декабря 2021 14:48
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Новости Беларуси. Наглядная консолидация с общей политикой государства. «Любимую не отдают», «Раздевайтесь и работайте» – давно полюбившиеся и ушедшие в народ цитаты Александра Лукашенко теперь можно примерить на себя. В Минске появился первый магазин с мерчем от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Жэстачайшэ». Какие фразы хотят видеть покупатели на одежде с цитатами Лукашенко?-1

Очередь желающие обзавестись футболкой или худи стали занимать еще задолго до официального открытия. Не уменьшилась она и спустя несколько часов. Дизайн одежды разрабатывали участники «Пула Первого», отшивали ее на предприятиях «Беллегпрома». К слову, главе концерна даже пришлось стать за прилавок, чтобы помочь сделать правильный выбор.

«Жэстачайшэ». Какие фразы хотят видеть покупатели на одежде с цитатами Лукашенко?-4

К слову, размерный ряд широк, а вот ассортимент обещают расширить. Счастливые обладатели первых маек и худи делятся своими идеями. Примечательно, что в одной длинной очереди за мерчем от Первого и чиновники, и обычные белорусы.

«Жэстачайшэ». Какие фразы хотят видеть покупатели на одежде с цитатами Лукашенко?-7

Фразы – это информационный бренд Александра Григорьевича. Они разлетаются по всему миру. Притом он говорит это экспромтом, искренне, от души и всегда со смыслом. Поэтому будем надеяться, что этих фраз будет становиться все больше и больше.

«Жэстачайшэ». Какие фразы хотят видеть покупатели на одежде с цитатами Лукашенко?-10

Я бы хотела спортивный костюм с такими же надписями. Это удобно, повседневная одежда. Возможно, джемпер какой-то из тонкой пряжи. Например, производства «Алеся», нашего предприятия, либо «Полесье».
– А какую фразу хотели бы?
– Пошутить? «Жэстачайшэ».

«Жэстачайшэ». Какие фразы хотят видеть покупатели на одежде с цитатами Лукашенко?-13

Магазин будет работать ежедневно. А в ближайшее время обещали обновить ассортимент и представить специальную предновогоднюю коллекцию.

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# Одежда # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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