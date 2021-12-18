«Не могу дать того, что может мама». Ребёнка из ТЛЦ «Брузги» отправили в кризисную комнату в Гродно

Новости Беларуси. Откровения бежавшего польского солдата обсуждают сегодня, 18 декабря, на границе беженцы, которые вот уже 41-й день остаются в транспортно-логистическом центре. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для многих информация о регулярных убийствах в цивилизованной Европе оказалась шоком. Ведь на месте жертв мог быть каждый из них. Возмущенные ситуацией беженцы провели митинг. В нем участвовали и дети. С последними новостями из кризисного центра на границе наш корреспондент Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

Несмотря на плохие новости, которые приходят с польской границы, в лагерь поступают и положительные известия из Гродно. Ситуация на границе при Белорусском обществе Красного Креста остается тоже стабильной. Утром представители этой общественной организации по просьбе семьи беженцев забрали ребенка из логистического центра в кризисную комнату, потому что мать действительно тосковала, скучала по ребенку. Мы пообщались с отцом этого семейства.