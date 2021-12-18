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«Мы что, животные?» Беженцы обсуждают новость об убийствах, совершённых польскими пограничниками

18 декабря 2021 14:29
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Новости Беларуси. Откровения бежавшего польского солдата обсуждают сегодня, 18 декабря, на границе беженцы, которые вот уже 41-й день остаются в транспортно-логистическом центре. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для многих информация о регулярных убийствах в цивилизованной Европе оказалась шоком. Ведь на месте жертв мог быть каждый из них. Возмущенные ситуацией беженцы провели митинг. В нем участвовали и дети.

С последними новостями из кризисного центра на границе наш корреспондент Константин Герцев.

«Мы что, животные?» Беженцы обсуждают новость об убийствах, совершённых польскими пограничниками-1

Константин Герцев, корреспондент:
Несмотря на выходной, ситуация в логистическом центре остается стабильной, все службы работают в штатном режиме. Эмоциональное состояние беженцев сегодня достаточно подавленное. Причиной стала новость о военнослужащем польском армии Эмиле Чечко, который признался, что польские военнослужащие на границе убивали беженцев.

«Мы что, животные?» Беженцы обсуждают новость об убийствах, совершённых польскими пограничниками-4

Эту тему сейчас активно обсуждают в лагере. Беженцы провели митинг, в процессе которого высказывали недовольство политикой Евросоюза, решениями, которые принимают европейские чиновники. Мы пообщались с некоторыми из участников этого мероприятия.

«Мы что, животные?» Беженцы обсуждают новость об убийствах, совершённых польскими пограничниками-7

Мухаммед, беженец:
Мы не хотим, чтобы кто-нибудь умирал, чтобы кому-то было больно, потому что нам это знакомо. Когда мы узнали последние новости, мы потеряли дар речи. Я прекрасно понимаю, что мы можем быть следующими. Ведь если польские солдаты убивают мигрантов, то почему не могут убить нас? Ведь мы такие же. Мы в такой ситуации, что нас могут убить и на родине, и в Европе. Мы в тупике.

«Мы что, животные?» Беженцы обсуждают новость об убийствах, совершённых польскими пограничниками-10

Джулия, беженка:
Я молюсь каждый день. Я прошу, чтобы Бог помог нам выжить в этой трудной ситуации. Я прошу Папу Римского о помощи. Когда я прочитала эту новость про Польшу, я заплакала. Не спала всю ночь. Я умоляю мировое сообщество, церковь, Папу Римского о помощи. Потому что это беспредел. Почему нас убивают на родине, убивают в Европе? Мы что, животные? Я не могу понять, что делать дальше.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Эмиль Чечко # Фотофакт

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