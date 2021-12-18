«Мы что, животные?» Беженцы обсуждают новость об убийствах, совершённых польскими пограничниками

Новости Беларуси. Откровения бежавшего польского солдата обсуждают сегодня, 18 декабря, на границе беженцы, которые вот уже 41-й день остаются в транспортно-логистическом центре. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для многих информация о регулярных убийствах в цивилизованной Европе оказалась шоком. Ведь на месте жертв мог быть каждый из них. Возмущенные ситуацией беженцы провели митинг. В нем участвовали и дети. С последними новостями из кризисного центра на границе наш корреспондент Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

Несмотря на выходной, ситуация в логистическом центре остается стабильной, все службы работают в штатном режиме. Эмоциональное состояние беженцев сегодня достаточно подавленное. Причиной стала новость о военнослужащем польском армии Эмиле Чечко, который признался, что польские военнослужащие на границе убивали беженцев.

Эту тему сейчас активно обсуждают в лагере. Беженцы провели митинг, в процессе которого высказывали недовольство политикой Евросоюза, решениями, которые принимают европейские чиновники. Мы пообщались с некоторыми из участников этого мероприятия.

Мухаммед, беженец:

Мы не хотим, чтобы кто-нибудь умирал, чтобы кому-то было больно, потому что нам это знакомо. Когда мы узнали последние новости, мы потеряли дар речи. Я прекрасно понимаю, что мы можем быть следующими. Ведь если польские солдаты убивают мигрантов, то почему не могут убить нас? Ведь мы такие же. Мы в такой ситуации, что нас могут убить и на родине, и в Европе. Мы в тупике.