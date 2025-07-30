Прямой эфир

На Камчатку обрушилось сильнейшее землетрясение

30 июля 2025 06:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Землетрясение произошло на Камчатке. Магнитуда составила 8,7 – это самый большой показатель в регионе с 1952 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Камчатку обрушилось сильнейшее землетрясение-2

Специалисты приступили к тщательному осмотру социально значимых объектов на наличие возможных повреждений. В первую очередь проверяют школы и больницы. По оценкам МЧС, ощутимость землетрясения в отдельных районах краевого центра составила 7-8 баллов.

На Камчатку обрушилось сильнейшее землетрясение-4

Валерий Ананьев, старший оперативный дежурный ЦУКС главного управления МЧС России по Камчатскому краю:
Группа спасателей и пожарных обследуют здание после сильного землетрясения, которое произошло на Камчатке 30 июля. В основном здания устояли, но у одного из детских садов, который находился в ремонте, обрушился фасад. Погибших и пострадавших нет. Спасатели МЧС России осмотрели, и в настоящий момент здание огорожено. Также Камсатским центром наблюдения и предупреждения о цунами была объявлена угроза цунами для нескольких муниципальных образований Камчатского края.

Угроза цунами объявлена на Камчатке, на всех Курильских островах, а также почти по всему восточному побережью Японии, на Аляске и в американских штатах Калифорния и Орегон. Первая волна уже обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска, местами затопила населенный пункт и рыбопромышленное предприятие. 

# Россия # Землетрясение

Другие новости рубрики

Все новости
ЧП в Нью-Йорке стало 254-м случаем массовой стрельбы в США в 2025 году
29 июля 2025 07:59

ЧП в Нью-Йорке стало 254-м случаем массовой стрельбы в США в 2025 году

В Беларуси завершилось расследование о секте «Царская империя» – лидеры обвиняются по трём статьям УК
27 июля 2025 17:07

В Беларуси завершилось расследование о секте «Царская империя» – лидеры обвиняются по трём статьям УК

Сжигали паспорта и призывали к убийствам! Изнанка секты «Царская империя» – подробности дела
27 июля 2025 17:06

Сжигали паспорта и призывали к убийствам! Изнанка секты «Царская империя» – подробности дела