На Камчатку обрушилось сильнейшее землетрясение

Землетрясение произошло на Камчатке. Магнитуда составила 8,7 – это самый большой показатель в регионе с 1952 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты приступили к тщательному осмотру социально значимых объектов на наличие возможных повреждений. В первую очередь проверяют школы и больницы. По оценкам МЧС, ощутимость землетрясения в отдельных районах краевого центра составила 7-8 баллов.

Валерий Ананьев, старший оперативный дежурный ЦУКС главного управления МЧС России по Камчатскому краю:

Группа спасателей и пожарных обследуют здание после сильного землетрясения, которое произошло на Камчатке 30 июля. В основном здания устояли, но у одного из детских садов, который находился в ремонте, обрушился фасад. Погибших и пострадавших нет. Спасатели МЧС России осмотрели, и в настоящий момент здание огорожено. Также Камсатским центром наблюдения и предупреждения о цунами была объявлена угроза цунами для нескольких муниципальных образований Камчатского края.

Угроза цунами объявлена на Камчатке, на всех Курильских островах, а также почти по всему восточному побережью Японии, на Аляске и в американских штатах Калифорния и Орегон. Первая волна уже обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска, местами затопила населенный пункт и рыбопромышленное предприятие.