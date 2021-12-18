В Беларуси похолодает до -20°C, установится снежный покров. Подробный прогноз погоды на неделю

Ну а чего же белорусам ждать дальше? Когда в страну придут декабрьские морозы?

После морозного и снежного старта зима, судя по погоде на неделе, сдала свои позиции. Снег сменился дождем, рассказали в программе «Плюс-минус» . Практически всю неделю температура варьировалась от незначительных минусовых значений до небольшого плюса. Погода больше напоминала конец осени. Местами в Беларуси фиксировалось от +1 до +6 °C.

Ситуация в атмосфере начнет меняться буквально в начале недели. Глубокий и обширный циклон, переместившись восточнее Москвы, начнет разворачивать воздушные потоки. И вместо атлантического тепла в нашу страну уже будет поступать арктический воздух со стороны Баренцева моря.

В понедельник, 20 декабря, начнется похолодание. Временами будет идти небольшой снег. Температура воздуха в течение суток составит от 0 °C по юго-западу до -10 °C по северо-востоку страны.