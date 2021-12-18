В Беларуси похолодает до -20°C, установится снежный покров. Подробный прогноз погоды на неделю

После морозного и снежного старта зима, судя по погоде на неделе, сдала свои позиции. Снег сменился дождем, рассказали в программе «Плюс-минус». Практически всю неделю температура варьировалась от незначительных минусовых значений до небольшого плюса. Погода больше напоминала конец осени. Местами в Беларуси фиксировалось от +1 до +6 °C.
Ну а чего же белорусам ждать дальше? Когда в страну придут декабрьские морозы?
Ситуация в атмосфере начнет меняться буквально в начале недели. Глубокий и обширный циклон, переместившись восточнее Москвы, начнет разворачивать воздушные потоки. И вместо атлантического тепла в нашу страну уже будет поступать арктический воздух со стороны Баренцева моря.
В понедельник, 20 декабря, начнется похолодание. Временами будет идти небольшой снег. Температура воздуха в течение суток составит от 0 °C по юго-западу до -10 °C по северо-востоку страны.
21 декабря также ожидается холодная погода. На большей части Беларуси пройдет небольшой снег, во многих районах установится снежный покров. Температура воздуха ночью будет от -7 до -14 °C, при прояснениях до -20 °C. Днем будет -5 – -12 °C.
В среду, 22 декабря, будет облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-западу страны пройдет снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью от -7 до -14 °C, при прояснениях от -15 до -20 °C, днем ожидается -5 – -12 °C. В юго-западных районах -3 – -6 °C.
В Риме +11°C, в Москве -13°C. О погоде в Европе на неделю с 20 по 26 декабря читайте здесь.
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