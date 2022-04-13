Администрация Президента держит на контроле темпы посевной. В Быхове Игорю Сергеенко доложили о положении дел аграрии
Новости Беларуси. В Беларуси посеяли почти половину ранних яровых. Больше всего площадей в Гомельской и Брестской областях. А вот из-за неблагоприятной погоды только выходят в поле аграрии на северо-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти с месячным опозданием техника все же в полях.
Это объективная реальность, с которой столкнулись аграрии Могилевской области. До последнего с полей не сходил снег. За сев принялась уже половина районов. Погодные капризы не должны отразиться на качестве и своевременности полевых работ. Так, в Быховском районе засеяли треть площадей – это второй результат в регионе.
Александр Атрошенко, первый заместитель председателя Быховского райисполкома:
Недостающие механизаторы были привлечены из организаций города Могилева, и мы из своих местных организаций подтянули. Планируем запускать вторую смену – погода установилась – для увеличения норм выработки и выполнения поставленных задач по посевной кампании.
Аграрии не забывают о задаче, которую поставил глава государства: провести посевную кампанию в кратчайшие сроки. Ситуацию на контроле держит Администрация Президента Беларуси. Ее руководитель сегодня, 13 апреля, побывал в Быхове.
Там Игорю Сергеенко доложили о готовности Могилевской области к началу агросезона. По видеосвязи, без отрыва от работы, к общению подключились руководители всех районов. На них ответственность за принятие решений на местах. Каждый доложил об оперативной обстановке.
«Каких-либо серьезных проблемных вопросов сегодня не прозвучало». Игорь Сергеенко провел встречу по посевной. Подробнее здесь.
Готовность техники в области – на уровне 96 %, нет проблем и с семенным фондом. Кроме того, в регионе пошли на эксперимент: аграрии сформировали механизированные отряды энергоэффективной техники, которые будут маневрировать между хозяйствами, что позволит нарастить темпы работ.
Также на контроле вопрос накопления минеральных удобрений. По стране уже запасли почти две трети от потребности – темпы выше, чем в 2021 году. К слову, в некоторых регионах уже приступили к севу льна, сахарной свеклы и однолетних трав.