Администрация Президента держит на контроле темпы посевной. В Быхове Игорю Сергеенко доложили о положении дел аграрии

Новости Беларуси. В Беларуси посеяли почти половину ранних яровых. Больше всего площадей в Гомельской и Брестской областях. А вот из-за неблагоприятной погоды только выходят в поле аграрии на северо-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти с месячным опозданием техника все же в полях.

Это объективная реальность, с которой столкнулись аграрии Могилевской области. До последнего с полей не сходил снег. За сев принялась уже половина районов. Погодные капризы не должны отразиться на качестве и своевременности полевых работ. Так, в Быховском районе засеяли треть площадей – это второй результат в регионе.

Александр А трошенко, первый заместитель председателя Б ыховского райисполкома: Недостающие механизаторы были привлечены из организаций города Могилева, и мы из своих местных организаций подтянули. Планируем запускать вторую смену – погода установилась – для увеличения норм выработки и выполнения поставленных задач по посевной кампании.

Аграрии не забывают о задаче, которую поставил глава государства: провести посевную кампанию в кратчайшие сроки. Ситуацию на контроле держит Администрация Президента Беларуси. Ее руководитель сегодня, 13 апреля, побывал в Быхове.

Там Игорю Сергеенко доложили о готовности Могилевской области к началу агросезона. По видеосвязи, без отрыва от работы, к общению подключились руководители всех районов. На них ответственность за принятие решений на местах. Каждый доложил об оперативной обстановке.

«Каких-либо серьезных проблемных вопросов сегодня не прозвучало». Игорь Сергеенко провел встречу по посевной. Подробнее здесь.

Готовность техники в области – на уровне 96 %, нет проблем и с семенным фондом. Кроме того, в регионе пошли на эксперимент: аграрии сформировали механизированные отряды энергоэффективной техники, которые будут маневрировать между хозяйствами, что позволит нарастить темпы работ.