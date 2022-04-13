«Для привлечения финансов, любви, партнёра». Вот почему украшения нужно подбирать по индивидуальному гороскопу
Кольца, браслеты, цепочки. Украшения – неотъемлемая часть образа и способ подчеркнуть свою индивидуальность. О том, почему женщин так манят изысканные работы ювелирного мастерства, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Мы когда говорим про индивидуальность, про то, как дополнить грамотно образ, здесь же еще немаловажен и гороскопический момент, да, Виктория?
Виктория Барздыко, астролог:
Да.
Татьяна Савчик:
Я смотрю, что очень многие обращаются к луне, звездам. Вообще что подходит, как на это влияет гороскоп?
Виктория Барздыко:
Я могу сказать, что очень сильно влияет гороскоп, потому что каждый камень несет свою собственную энергетику. Каждый металл несет свою энергетику.
Татьяна Савчик:
Металл даже, не только камень?
Виктория Барздыко:
Да. Поэтому лучше всего подбирать, конечно, украшения по индивидуальному гороскопу. Даже не так, как весам одно подойдет, овнам другое, тельцу третье. Нет, здесь все-таки лучше рассматривать всю натальную карту и подбирать комплекты. Можно подобрать, например, комплект для деловых встреч. То есть там будут определенные камни, металлы, чтобы привлечь внимание, чтобы лучше работали нужные полушария головного мозга.
Татьяна Савчик:
То есть это все то, что должно нас усилить? Как издавна считалось, что украшения защищают тебя от чего-то либо дают силу?
Виктория Барздыко:
Да, здесь именно так. Точно так же можно подобрать для привлечения финансов, любви, партнера. Для женщин рекомендуется носить жемчуг. Особенно тем, кто хочет вступить в брак либо родить деток. Так в каждой сфере жизни для человека можно подобрать камни.
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