«Для привлечения финансов, любви, партнёра». Вот почему украшения нужно подбирать по индивидуальному гороскопу

Кольца, браслеты, цепочки. Украшения – неотъемлемая часть образа и способ подчеркнуть свою индивидуальность. О том, почему женщин так манят изысканные работы ювелирного мастерства, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Мы когда говорим про индивидуальность, про то, как дополнить грамотно образ, здесь же еще немаловажен и гороскопический момент, да, Виктория?

Виктория Барздыко, астролог:

Да. Татьяна Савчик:

Я смотрю, что очень многие обращаются к луне, звездам. Вообще что подходит, как на это влияет гороскоп? Виктория Барздыко:

Я могу сказать, что очень сильно влияет гороскоп, потому что каждый камень несет свою собственную энергетику. Каждый металл несет свою энергетику. Татьяна Савчик:

Металл даже, не только камень?