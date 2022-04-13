Азарёнок: «Наш космонавт скоро отправится на орбиту и оттуда скажет – честь и хвала родной земле и её Батьке»

Григорий Азаренок, СТВ:

В далеком 1994 году известный писатель Леонид Бородин написал: «В который раз уже за последнее время мы встречаем Новый год с тревожным вопросом, если не на языке, то в душе: не станет ли он, наступивший, тем самым, со страхом ожидаемым «годом великого перелома», когда будет окончательно и неисцелимо переломан хребет России? Разве нет в нас ощущения, что занесен над нами камень-монолит кем-то неопознаваемым и неуязвимым, кто давно готов и лишь выбирает время и позицию для более эффективного и эффектного поражения цели?»

Так думали все. Думали, что нам, нашей цивилизации, осталось только пропеть литию о самих себе. Уже улыбался кровавой улыбкой Бжезинский, уже предвкушал вкус нашей плоти американский ястреб, уже Позняк орал о гробах и третьесортных белорусах. Но вышло другое.

Вчера был наш славный праздник, День космонавтики. Это второй акт нашей Великой Победы. Ведь вдумайтесь: 1945 год, страшная разруха, уничтожена вся европейская часть СССР, полные руины. А главный соперник – на пике земной славы. Ни один завод не разрушен. Мировая бойня принесла золотому тельцу Манхэттена миллиарды. Но мы проявили волю. Все – от генсека до крестьянина. Мы жили мечтой о мире и справедливости, и мы стали первыми. Наша техника стала лучшей, наша наука стала лучшей, наша школа стала лучшей. И мы первыми вышли в космос. Наш крестьянский сын Юрий первым увидел Землю с той стороны.