Азарёнок: «Наш космонавт скоро отправится на орбиту и оттуда скажет – честь и хвала родной земле и её Батьке»
Поездка Президента Беларуси на Дальний Восток стала исторической – такое мнение высказывают многие эксперты и политологи. Новая экономика, справедливое устройство мира и защита нашего суверенитета.
Григорий Азаренок продолжит развивать эту тему. Авторская рубрика «Тайные пружины политики 2.0» в эфире программы Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
В далеком 1994 году известный писатель Леонид Бородин написал: «В который раз уже за последнее время мы встречаем Новый год с тревожным вопросом, если не на языке, то в душе: не станет ли он, наступивший, тем самым, со страхом ожидаемым «годом великого перелома», когда будет окончательно и неисцелимо переломан хребет России? Разве нет в нас ощущения, что занесен над нами камень-монолит кем-то неопознаваемым и неуязвимым, кто давно готов и лишь выбирает время и позицию для более эффективного и эффектного поражения цели?»
Так думали все. Думали, что нам, нашей цивилизации, осталось только пропеть литию о самих себе. Уже улыбался кровавой улыбкой Бжезинский, уже предвкушал вкус нашей плоти американский ястреб, уже Позняк орал о гробах и третьесортных белорусах. Но вышло другое.
Вчера был наш славный праздник, День космонавтики. Это второй акт нашей Великой Победы. Ведь вдумайтесь: 1945 год, страшная разруха, уничтожена вся европейская часть СССР, полные руины. А главный соперник – на пике земной славы. Ни один завод не разрушен. Мировая бойня принесла золотому тельцу Манхэттена миллиарды. Но мы проявили волю. Все – от генсека до крестьянина. Мы жили мечтой о мире и справедливости, и мы стали первыми. Наша техника стала лучшей, наша наука стала лучшей, наша школа стала лучшей. И мы первыми вышли в космос. Наш крестьянский сын Юрий первым увидел Землю с той стороны.
Григорий Азаренок:
Запад – жирный червь. Он видит Вселенную только как питательную среду. Он ее пожирает. Мы же осваиваем пространства, самые трудные на планете, только для созидания. Ни один народ на нашей равнине не исчез. И великими трудами тысяч поколений мы заслужили наш космос.
И то же самое повторилось в нынешнем веке. Из грязи демократии, из слизи либерализма мы вырвались и вновь построили свою цивилизацию. Президент Беларуси, когда было невыносимо трудно, когда есть было нечего, сохранял институты, сохранял космос, сохранял эту мечту о белорусе вселенского масштаба, и теперь она воплощается в реальность. Наш космонавт скоро отправится на орбиту и оттуда скажет – честь и хвала родной земле и ее Батьке.
А Западу – то, что заслужил. Как говорится – нас рать. Могучая рать. И тут не скажешь лучше нашего Президента.
Александр Лукашенко в ответ на западные санкции: «Как в народе говорят, досвидос» – читайте далее.
Григорий Азаренок:
Президент за эти дни несколько раз повторил то, что говорил всегда. У нас есть все. «От Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижимых Китая». Ресурсы, лес, вода, наука, техника, силы, средства, воля, дерзость. Мал золотник, да дорог. Очень дорог. Слепит глаз вампирам, но их время кончилось. Наступает наша пора.