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«Камни Венеры мы будем надевать в пятницу». Что такое литотерапия и как она работает?

13 апреля 2022 14:42
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Кольца, браслеты, цепочки. Украшения – неотъемлемая часть образа и способ подчеркнуть свою индивидуальность. О том, почему женщин так манят изысканные работы ювелирного мастерства, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Литотерапия – лечение камнями. Насколько это имеет место быть?

«Камни Венеры мы будем надевать в пятницу». Что такое литотерапия и как она работает?-1

Виктория Барздыко, астролог:
Да, имеет место быть. Но здесь важно подобрать камни. Подобрать периоды, когда нужно надевать камни – в определенный день, время, чтобы луна была растущая, день соответствовал камню. Например, у нас пятница – это день Венеры. Соответственно, камни Венеры мы будем надевать в пятницу. Тоже носить эти камни нужно определенными периодами. Один-два месяца, потом делать перерыв. Опять точно так же по кругу подбирать день для первого надевания.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как все сложно.

Татьяна Савчик:
Какие металлы наиболее полезные? Например, кто-то говорит, что серебро энергетически может быть сильнее золота, убивать микробы и головную боль снимать.

«Камни Венеры мы будем надевать в пятницу». Что такое литотерапия и как она работает?-4

Виктория Барздыко:
Да, действительно, есть такое мнение. Не могу сказать, что я к нему прислушиваюсь. Я все-таки больше по камням, чем по металлам. Сама я ношу золото. Я не ощущаю никакого влияния золота на самом деле.

Алеся Лакина:
Как-то с камнями все сложно. Должен подходить тебе камень по твоей натальной карте. Зависит от дня недели, лунные сутки, события в жизни. На работу, на свидание. Это так сложно, Виктория.

Виктория Барздыко:
Если мы занимаемся конкретно лечением, хотим что-то привнести в свою жизнь, если мы этого не хотим, а просто хотим себя украсить – сделайте, как я. Я сегодня проснулась и решила, что надену вот это. Просто потому, что мне это нравится, под мое настроение.

«Рисунок играет важную роль». Может ли татуировка влиять на человека и как правильно ее подобрать – подробнее здесь.

# Гороскоп # общество # Татьяна Савчик # Виктория Барздыко # Алеся Лакина # Фотофакт

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