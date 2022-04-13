«Камни Венеры мы будем надевать в пятницу». Что такое литотерапия и как она работает?

Кольца, браслеты, цепочки. Украшения – неотъемлемая часть образа и способ подчеркнуть свою индивидуальность. О том, почему женщин так манят изысканные работы ювелирного мастерства, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Татьяна Савчик : Какие металлы наиболее полезные? Например, кто-то говорит, что серебро энергетически может быть сильнее золота, убивать микробы и головную боль снимать.

Виктория Барздыко, астролог: Да, имеет место быть. Но здесь важно подобрать камни. Подобрать периоды, когда нужно надевать камни – в определенный день, время, чтобы луна была растущая, день соответствовал камню. Например, у нас пятница – это день Венеры. Соответственно, камни Венеры мы будем надевать в пятницу. Тоже носить эти камни нужно определенными периодами. Один-два месяца, потом делать перерыв. Опять точно так же по кругу подбирать день для первого надевания.

Виктория Барздыко:

Да, действительно, есть такое мнение. Не могу сказать, что я к нему прислушиваюсь. Я все-таки больше по камням, чем по металлам. Сама я ношу золото. Я не ощущаю никакого влияния золота на самом деле.

Алеся Лакина:

Как-то с камнями все сложно. Должен подходить тебе камень по твоей натальной карте. Зависит от дня недели, лунные сутки, события в жизни. На работу, на свидание. Это так сложно, Виктория.

Виктория Барздыко:

Если мы занимаемся конкретно лечением, хотим что-то привнести в свою жизнь, если мы этого не хотим, а просто хотим себя украсить – сделайте, как я. Я сегодня проснулась и решила, что надену вот это. Просто потому, что мне это нравится, под мое настроение.