«Рисунок играет важную роль». Может ли татуировка влиять на человека и как правильно её подобрать?
Кольца, браслеты, цепочки. Украшения – неотъемлемая часть образа и способ подчеркнуть свою индивидуальность. О том, почему женщин так манят изысканные работы ювелирного мастерства, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Прокалываем сейчас различные части тела – нос, язык, пупок и все что угодно. Какая мотивация у этих действий и таких украшений, на ваш взгляд?
Виктория Барздыко, астролог:
Выразить себя.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Это как-то влияет на человека, с точки зрения астрологии?
Виктория Барздыко:
Чаще всего да.
Алеся Лакина:
Если проколоть нос, как этот влияет на человека?
Виктория Барздыко:
Это влияет не на самого человека.
Алеся Лакина:
У вас, кстати, я смотрю, пирсинг есть.
Виктория Барздыко:
Да, у меня есть пирсинг. Это вынести наружу какие-то свои предпочтения, как-то себя показать, проявить. Даже есть такие астрологические приемы для гармонизации. Например, если у человека предвидится определенный кризис, то он может самостоятельно этот кризис себе устроить. Я только так и делаю. То есть, когда я понимаю, что у меня будет кризис какой-то по здоровью, может быть, я могу сделать себе пирсинг или татуировку.
Алеся Лакина:
А татуировки? Как влияют определенные картинки на человека?
Татьяна Савчик:
Думаю, что это очень важно.
Виктория Барздыко:
Да, это тоже очень важно. Я тоже занимаюсь подбором татуировок. Рисунок татуировки и даже то место, где будет нанесен этот рисунок играет важную роль. Нужно подобрать и картинку, и место, и даже день, когда лучше делать эту татуировку.
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