«Рисунок играет важную роль». Может ли татуировка влиять на человека и как правильно её подобрать?

Татьяна Савчик , ведущая ток-шоу: Прокалываем сейчас различные части тела – нос, язык, пупок и все что угодно. Какая мотивация у этих действий и таких украшений, на ваш взгляд?

Кольца, браслеты, цепочки. Украшения – неотъемлемая часть образа и способ подчеркнуть свою индивидуальность. О том, почему женщин так манят изысканные работы ювелирного мастерства, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Лакина : У вас, кстати, я смотрю, пирсинг есть.

Виктория Барздыко: Это влияет не на самого человека.

Алеся Лакина : Если проколоть нос, как этот влияет на человека?

Виктория Барздыко:

Да, у меня есть пирсинг. Это вынести наружу какие-то свои предпочтения, как-то себя показать, проявить. Даже есть такие астрологические приемы для гармонизации. Например, если у человека предвидится определенный кризис, то он может самостоятельно этот кризис себе устроить. Я только так и делаю. То есть, когда я понимаю, что у меня будет кризис какой-то по здоровью, может быть, я могу сделать себе пирсинг или татуировку.

Алеся Лакина:

А татуировки? Как влияют определенные картинки на человека?

Татьяна Савчик:

Думаю, что это очень важно.

Виктория Барздыко:

Да, это тоже очень важно. Я тоже занимаюсь подбором татуировок. Рисунок татуировки и даже то место, где будет нанесен этот рисунок играет важную роль. Нужно подобрать и картинку, и место, и даже день, когда лучше делать эту татуировку.