«Ждём, когда закончится мясо». Участник СВО рассказал, что происходит на фронте

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бой за слово и военные женские песни. В гостях политолог Андрей Лазуткин и актер театра и кино, участник СВО с позывным «Артист» Эдуард Захарук.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вы сейчас принимаете участие в боевых действиях. Как настроение у бойцов? Как настроение у армейских ребят, у ребят из ДНР, из ЛНР? У ополченцев какие настроения?
Эдуард Захарук, актер театра и кино, участник СВО, позывной «Артист»:
Настроение рабочее, хорошее, задорное, я бы даже сказал. Потихоньку выполняем задачи поставленные. Мое подразделение находится на Артемовском направлении. Враг, к сожалению, большими, огромными даже силами. Мне искренне, честно говоря, как бы это странно ни звучало, очень жаль бойцов с той стороны, потому что их кладут, не жалея, не щадя, пачками. Просто чтобы что-то... Я не могу объяснить стратегические какие-то замыслы в этом. Сейчас идут большие бои за Клещеевку, да и на других участках Артемовского направления идут интенсивные бои, пытаются выдавить. Ну, ребята стоят, ребята выполняют свою задачу. Ждем, когда закончится мясо, и пойдем дальше. Впереди еще много неосвобожденных населенных пунктов, еще много работы. Продолжим выполнять свои задачи.
Григорий Азаренок:
Вот те, которых гонят, как мясо, на убой, ну, я не знаю, была у вас возможность пообщаться с пленными, не с пленными, с кем-то, как вы считаете, они понимают, что они идут на смерть ради Байдена, его педофила-сына, его миллиардов, интересов Америки, но уж никак не за Украину, и умирают в битве со своими братьями?
Эдуард Захарук:
Проблема в том, что здесь тоже несколько категорий военных. Есть наемники условные, абсолютно разнообразный контингент со всего земного шара, их очень много. Безусловно, большинство польскоговорящих, англоговорящих бойцов. Вторая категория – это пробитые на всю голову националисты. И третья категория – это мобилизованные. Это ребята, как правило, из очень бедных прослоек населения, у которых нет возможности ни сбежать, ни откупиться, ни каким-то иным образом не попасть на фронт, и часть из них – это вполне нормальные русскоязычные люди, которых фактически рабством отправили на передовую. Без идей, без денег, без каких-либо вариантов мотивации. Поэтому вопрос хороший. В зависимости от того, с кем ты конкретно встречаешься.
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