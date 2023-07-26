«Ждём, когда закончится мясо». Участник СВО рассказал, что происходит на фронте

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бой за слово и военные женские песни. В гостях политолог Андрей Лазуткин и актер театра и кино, участник СВО с позывным «Артист» Эдуард Захарук. Григорий Азаренок, СТВ:

Вы сейчас принимаете участие в боевых действиях. Как настроение у бойцов? Как настроение у армейских ребят, у ребят из ДНР, из ЛНР? У ополченцев какие настроения?

Эдуард Захарук, актер театра и кино, участник СВО, позывной «Артист»:

Настроение рабочее, хорошее, задорное, я бы даже сказал. Потихоньку выполняем задачи поставленные. Мое подразделение находится на Артемовском направлении. Враг, к сожалению, большими, огромными даже силами. Мне искренне, честно говоря, как бы это странно ни звучало, очень жаль бойцов с той стороны, потому что их кладут, не жалея, не щадя, пачками. Просто чтобы что-то... Я не могу объяснить стратегические какие-то замыслы в этом. Сейчас идут большие бои за Клещеевку, да и на других участках Артемовского направления идут интенсивные бои, пытаются выдавить. Ну, ребята стоят, ребята выполняют свою задачу. Ждем, когда закончится мясо, и пойдем дальше. Впереди еще много неосвобожденных населенных пунктов, еще много работы. Продолжим выполнять свои задачи. Григорий Азаренок:

Вот те, которых гонят, как мясо, на убой, ну, я не знаю, была у вас возможность пообщаться с пленными, не с пленными, с кем-то, как вы считаете, они понимают, что они идут на смерть ради Байдена, его педофила-сына, его миллиардов, интересов Америки, но уж никак не за Украину, и умирают в битве со своими братьями?