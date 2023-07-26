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Из-за чего девушки хотят аборты? Рассказала студентка педагогического университета

26 июля 2023 19:10
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Сложная тема – аборты с 16 до 18 лет. Это данность или запрет? Что необходимо делать, чтобы избежать таких процессов в обществе? Может, заняться половым воспитанием в учреждениях образования? В проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Евгений Пустовой, СТВ:
Из-за чего девушки хотят аборты?

Из-за чего девушки хотят аборты? Рассказала студентка педагогического университета -1

Владислава Столерова, студент Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:
На это влияет очень много факторов. В первую очередь мы забываем о том, что девушка с 16 до 18 лет находится в семье. Не всегда семья оказывает необходимую поддержку. Также это период, когда она может получать образование, сталкиваться с коллегами, одногруппниками, с осуждениями со стороны общества.

Евгений Пустовой:
Понятно, вы говорите про социальные вопросы.

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# Беременность и роды # Евгений Пустовой

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