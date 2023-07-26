Архиепископ Гурий: государство отвечает за телесную составляющую, церковь – за душевную. Взаимодействие крайне важно

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Герой выпуска – архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий.

Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский:

Я был направлен в 1986 году по окончании Московской духовной академии на послушание в Жировичскую обитель по благословению Владыки Филарета. Поразила меня, с одной стороны, необычайная тишина, потому что обитель находилась в сельской местности. Не было ни тракторов, ни машин. Очень тихо, спокойно.

Но и место, где было очень скромно все. В центре обители сарайчики стояли с дровами, торфом. С другой стороны, поразили меня насельники обители, которые были уже почтенного возраста, многие были прошедшие лагеря, тюрьмы за веру. Это были действительно исповедники православия, выстоявшие во время гонения. И от них мы черпали силу, молодые перенимали опыт. Те, кто пришел в монастырь трудиться, молиться за наше Отечество, подвязаться.

В Беларуси был один монастырь – Жировичский. Не было духовной школы, и этот монастырь планировали закрыть. Все подводилось к тому, чтобы он был со временем закрыт. Владыка Филарет прилагал все усилия, чтобы этого не случилось, чтобы дать новую жизнь обители, возродить духовную школу. Он много в этом плане трудился, используя свои таланты, авторитет. И благодаря его трудам в 1986 году была открыта Минская духовная семинария, стали поступать молодые люди.

Так начали возрождаться обители. Благодаря стараниям Владыки Филарета глава государства посетил обитель в 1996 году. Владыка Экзарх обратился к нему с просьбой помочь восстановить здания семинарские. Так началось уже более активное возрождение, благоустройство зданий, помещений. То же самое и старейший братский корпус – в советское время это была местная больница. Тоже по просьбе Владыки была построена новая сельская больница в Жировичах, а это здание возвращено церкви. Так потихонечку, с Божьей помощью, благодаря поддержке государства, обитель благоукрашалась, благоустраивалась. Новые здания строились. Реконструкция здания монастыря вошла в инвестпрограмму государства. И сейчас мы видим такую красоту.

Когда я пришел в монастырь, то службы в основном совершались в Никольском храме. Летом – в соборе, зимой, осенью, весной – в Никольском храме. Это маленький храмик при соборе, туда помещались все паломники, прихожане, братья. Сейчас это немыслимо, чтобы в субботу и воскресенье все приехавшие в обитель поместились в маленьком храме. Должен быть задействован собор. Хотя люди и верили, и крестились тайком, принимали Таинство Крещения. Но действительно опасались ходить в храм, да и храмов гораздо меньше было. Когда я поступал в семинарию в 1979 году, было 360 действующих храмов по всей Беларуси и 240 священнослужителей. Сейчас под 2 000 священнослужителей и такое же количество храмов. В разы увеличилось. Был один монастырь, сейчас 36 монастырей. Естественно, люди повернулись к Богу, вере своих отцов, вере, которая помогала, давала правильное направление в жизни, помогала выстоять в испытаниях, и это очень важно.

Человек состоит из души и тела, и если только одно тело, человек неполноценный. Если только душа, он уже не в этом мире находится. Так вот, государство отвечает за телесную составляющую жизни человека, церковь – за душевную. Задача церкви – научить тем законам, открыть законы людям, которые установил Бог, особенно в плане духовной жизни, нравственности, чтобы человек был с живой душой и прислушивался к голосу совести, жил по совести. Был патриотом своего Отечества.