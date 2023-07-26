Архиепископ Гурий: государство отвечает за телесную составляющую, церковь – за душевную. Взаимодействие крайне важно
Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.
Герой выпуска – архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий.
Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский:
Я был направлен в 1986 году по окончании Московской духовной академии на послушание в Жировичскую обитель по благословению Владыки Филарета. Поразила меня, с одной стороны, необычайная тишина, потому что обитель находилась в сельской местности. Не было ни тракторов, ни машин. Очень тихо, спокойно.
Но и место, где было очень скромно все. В центре обители сарайчики стояли с дровами, торфом. С другой стороны, поразили меня насельники обители, которые были уже почтенного возраста, многие были прошедшие лагеря, тюрьмы за веру. Это были действительно исповедники православия, выстоявшие во время гонения. И от них мы черпали силу, молодые перенимали опыт. Те, кто пришел в монастырь трудиться, молиться за наше Отечество, подвязаться.
В Беларуси был один монастырь – Жировичский. Не было духовной школы, и этот монастырь планировали закрыть. Все подводилось к тому, чтобы он был со временем закрыт. Владыка Филарет прилагал все усилия, чтобы этого не случилось, чтобы дать новую жизнь обители, возродить духовную школу. Он много в этом плане трудился, используя свои таланты, авторитет. И благодаря его трудам в 1986 году была открыта Минская духовная семинария, стали поступать молодые люди.
Так начали возрождаться обители. Благодаря стараниям Владыки Филарета глава государства посетил обитель в 1996 году. Владыка Экзарх обратился к нему с просьбой помочь восстановить здания семинарские. Так началось уже более активное возрождение, благоустройство зданий, помещений. То же самое и старейший братский корпус – в советское время это была местная больница. Тоже по просьбе Владыки была построена новая сельская больница в Жировичах, а это здание возвращено церкви. Так потихонечку, с Божьей помощью, благодаря поддержке государства, обитель благоукрашалась, благоустраивалась. Новые здания строились. Реконструкция здания монастыря вошла в инвестпрограмму государства. И сейчас мы видим такую красоту.
Когда я пришел в монастырь, то службы в основном совершались в Никольском храме. Летом – в соборе, зимой, осенью, весной – в Никольском храме. Это маленький храмик при соборе, туда помещались все паломники, прихожане, братья. Сейчас это немыслимо, чтобы в субботу и воскресенье все приехавшие в обитель поместились в маленьком храме. Должен быть задействован собор.
Хотя люди и верили, и крестились тайком, принимали Таинство Крещения. Но действительно опасались ходить в храм, да и храмов гораздо меньше было. Когда я поступал в семинарию в 1979 году, было 360 действующих храмов по всей Беларуси и 240 священнослужителей. Сейчас под 2 000 священнослужителей и такое же количество храмов. В разы увеличилось. Был один монастырь, сейчас 36 монастырей. Естественно, люди повернулись к Богу, вере своих отцов, вере, которая помогала, давала правильное направление в жизни, помогала выстоять в испытаниях, и это очень важно.
Человек состоит из души и тела, и если только одно тело, человек неполноценный. Если только душа, он уже не в этом мире находится. Так вот, государство отвечает за телесную составляющую жизни человека, церковь – за душевную. Задача церкви – научить тем законам, открыть законы людям, которые установил Бог, особенно в плане духовной жизни, нравственности, чтобы человек был с живой душой и прислушивался к голосу совести, жил по совести. Был патриотом своего Отечества.
А государство помогает создавать условия, чтобы человек мог трудиться, содержать семью, растить детей, иметь свой уголок. Где может жить, быть полноценным человеком. Взаимодействие крайне важно. Где нет этого взаимодействия, там рушится государство. Оно не может процветать. Поэтому я считаю, что правильная позиция, которую выбрали Александр Григорьевич Лукашенко и Митрополит Филарет, – соработничество, созидая процветающую Беларусь.
Гурий:
Молимся в первую очередь о мире и в нашей стране, и во всем мире. Как никогда эта проблема обострилась, угроза войны. Молимся за руководство нашей страны – и церковное, и светское, чтобы Господь умудрял их, давал силы нести это тяжелейшее бремя. Чтобы и Беларусь, и Россия – славянские народы развивались, процветали, жили в мире и любви. Спешите делать добро!
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