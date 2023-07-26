Эдуард Захарук о завершении СВО разделением Украины: будет ощущение, что мы зря здесь пробыли

Григорий Азаренок, СТВ: Какое дальнейшее развитие событий? Сейчас контрнаступ, с ним все понятно, хотя гибнут, есть потери у наших войск, тысячами гибнут с той стороны, вот ваше настроение? Если сейчас объявят что-то типа «Минск-3», какие-то переговоры, развод линии фронта и так далее, как вы и люди вокруг вас отреагируют?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бой за слово и военные женские песни. В гостях политолог Андрей Лазуткин и актер театра и кино, участник СВО с позывным «Артист» Эдуард Захарук.

Эдуард Захарук, актер театра и кино, участник СВО, позывной «Артист»:

Хороший вопрос. Я не политолог и не специалист.

Григорий Азаренок:

А вот так по настроению, будет ощущение того, что что-то не доделали?

Эдуард Захарук:

Вариант с Южной Кореей часть, наверное, бойцов воспримет и выдохнет немножко, потому что тоже люди подустали немножечко, морально, физически, кто-то не был дома, давно уже не был, у всех семьи, у всех родные и так далее. Но большая часть, это процентов 95, наверное, такой идеи не разделят, потому что будет ощущение даже не то, что мы чего-то не доделали, а того, что мы зря здесь пробыли. Задачи были поставлены, мы на эти задачи согласились. Мы ради этих задач жертвовали жизнями, и ради тех погибших ребят мы должны уже дойти до конца.

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