Как в Беларуси обучают вагнеровцы и какие это возможности для двух сторон? Рассказал Андрей Лазуткин

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бой за слово и военные женские песни. В гостях политолог Андрей Лазуткин и актер театра и кино, участник СВО с позывным «Артист» Эдуард Захарук. Григорий Азаренок, СТВ:

Ну что ж, свинорез идет, свинорез продолжается, бойцы обучают наших спецназовцев, внутренние войска. Ну что, как вам, Андрей, общее впечатление?

Андрей Лазуткин, политолог:

Очень душевный репортаж. Я советую нашим друзьям в Варшаве, в Лондоне посмотреть, прям берет задушу. Что важно понимать, вот неделю назад они обучали кого? Тероборону. То есть если начинается такая масштабная контртеррористическая операция, то каждое, скажем, звено должно выполнять определенные задачи. Тероборона – вот такие задачи, силы спецоперации – вот такие. А есть еще МВД, отряды быстрого реагирования. Вот они будут на острие атаки. Если посмотреть на функционал, про который они говорили, то они же как на фронте действовали? Там были еще войска Минобороны, которые им помогали, прикрывали фланги, которые их обеспечивали. И если уже говорить про такого рода операцию военную, то «Вагнер» могли выполнять непосредственные задачи, а мы могли бы чем-то им помогать и оказывать это взаимодействие не так, как это происходило у них, конфликтно с Минобороны, а как раз так, как это нужно делать. И второй еще момент – сразу прямой доступ к нашим высшим чинам. То есть они же чего плакали в России? Что их не слушали, их не слышали. И вот эта вся информационная политика, которая, я думаю, привела к мятежу, была от того, что эти конфликты у них не решались с Минобороны. Ну а здесь видим полное взаимодействие. Вот МВД, вот руководство МВД, вот руководство армии. Пожалуйста, любые действия, любая помощь, любые операции – все это можно делать. Григорий Азаренок:

Ну и вот это заявление командующего – не просто обучение, а совместное боевое слаживание в одних боевых порядках. Это совсем другой уровень.