Эдуард Захарук об участии в СВО: «Выбирать особо не приходилось. Собрался да пошёл. Это моя родина»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бой за слово и военные женские песни. В гостях политолог Андрей Лазуткин и актер театра и кино, участник СВО с позывным «Артист» Эдуард Захарук.

Григорий Азаренок, СТВ:

Почему решили поехать стать бойцом специальной войной операции, бойцом своего отечества и приближать эту победу?

Эдуард Захарук, актер театра и кино, участник СВО, позывной «Артист»:

Вопрос достаточно уже банальный. Я живу в приграничной с ДНР территории, я живу в Ростове-на-Дону, поэтому когда начались прилеты по территории Ростовской области беспилотников и прочих каких-то историй, думать и выбирать особо не приходилось. Собрался да пошел. Это моя родина, это моя земля.