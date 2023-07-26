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Эдуард Захарук об участии в СВО: «Выбирать особо не приходилось. Собрался да пошёл. Это моя родина»

26 июля 2023 19:09
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим бой за слово и военные женские песни. В гостях политолог Андрей Лазуткин и актер театра и кино, участник СВО с позывным «Артист» Эдуард Захарук.

Григорий Азаренок, СТВ:
Почему решили поехать стать бойцом специальной войной операции, бойцом своего отечества и приближать эту победу?

Эдуард Захарук, актер театра и кино, участник СВО, позывной «Артист»:
Вопрос достаточно уже банальный. Я живу в приграничной с ДНР территории, я живу в Ростове-на-Дону, поэтому когда начались прилеты по территории Ростовской области беспилотников и прочих каких-то историй, думать и выбирать особо не приходилось. Собрался да пошел. Это моя родина, это моя земля.

Эдуард Захарук об участии в СВО: «Выбирать особо не приходилось. Собрался да пошёл. Это моя родина»-1

Григорий Азаренок:
Вы так просто это объясняете, но очень многие ваши коллеги предпочли не замечать того, что происходило 8 лет в Донбассе. Очень многие коллеги не просто не замечают, они начинают над этим ерничать, шутить и начинают заливаться крокодиловыми слезами по поводу войны. Их начинаешь спрашивать: подождите, ребята, Америка под 40 войн ведет во всем мире, нравится вам? Не, это их дело, это их право, а вот мы не должны ни в коем случае. Причем часто это исполняют персонажи, которые в каком-то кино играли каких-то бойцов, каких-то солдат. Почему так происходит? Вот непонятно.

Эдуард Захарук:
Ну, тоже достаточно риторический вопрос, вы же в курсе, что периодически у нас волны миграции при первом нарастающем конфликте. Это было и перед Первой мировой, и в Великую Отечественную, и после во времена холодного конфликта, холодной войны. Волны миграции составляют в основном люди творческой интеллигенции, творческой прослойки. Другое дело, что в те времена интеллигенция была спокойнее, тот же Бродский и прочие гениальные люди, уехавшие за границу, не позволяли себе такой критики, мягко выражаясь, в адрес своей собственной страны, собственного народа. Не знаю, я думаю, что это связано скорее с общим падением нравственности, общим падением каких-то больших настоящих ценностей. Надеюсь, что это по этой причине.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Эдуард Захарук # Фотофакт

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