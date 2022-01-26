Рачков о приёме граждан: для нас в Совете Республики важно найти вариант решения проблемы

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан – одно из важнейших направлений деятельности Совета Республики. Там продолжают помогать в решении личных проблем белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все чаще на приемы приходят с идеями.

Как наладить пешеходные связи в пригороде и сделать наши улицы еще краше будущей весной? Предложения были озвучены председателю Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергею Рачкову.

Наталья Голынец: Мы пришли с вопросом об оказании помощи в установке пешеходного перехода к Храму Вознесения Господня, который находится в Ждановичах по улице Парковая, 10. Храм многочисленно принимает большое количество прихожан и сложности при осуществлении перехода по улице с интенсивным движением, конечно, вызывает вопросы. Сегодня мне в разговоре показалась заинтересованность в благополучном разрешении этого вопроса и возникла надежда в ее реализации.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для нас в Совете Республики очень важно найти правильный вариант решения той или иной проблемы и подсказать этот вариант государственному органу. И еще один момент. Даже просто поговорить с человеком, разъяснить ему и законодательство, и ситуацию в стране, и обсудить ту проблему или вопрос, который его волнует.

Не теряет актуальность и тема конституционных изменений. Несмотря на то, что обсуждение изменений и предложений уже завершено, в Совете Республики замечания по-прежнему принимают. Если белорусы поддержат проект обновленной Конституции на референдуме, законодателям предстоит большая работа.