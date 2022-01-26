«Есть побочные эффекты и проблемы приёма антибиотиков». Почему многие препараты отпускают только по рецепту?

Лекарства. О том, как правильно принимать антибиотики, действительно ли противовирусные препараты могут быть бесполезны и от каких болезней не лечит гомеопатия, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Существует оборотная сторона медали, когда бесконтрольное употребление антибиотиков ведет к тому, что впоследствии микробы перестают реагировать на них. Есть интересные цифры: в мире по причине антимикробной устойчивости погибают около 700 тысяч человек в год. Если ситуация не изменится, то к 2050-му эта цифра вырастет в 14 раз. То есть проблема довольно серьезная. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Алина Юрьевна, получается, самолечение – в принципе, такая известная тема врачей, когда они пеняют на пациентов. Скажите, пожалуйста, в связи с этим ввели рецепты для широкого ряда антибиотиков?

Алина Рогова, главный врач городской поликлиники № 26 Минска:

В общем-то, исследования и выводы, к которым пришли медики, что действительно есть побочные эффекты и проблемы приема антибиотиков бесконтрольного привели к тому, что возникла необходимость рецептурного отпуска. Потому что при назначении некоторых препаратов со временем может развиться антибиотикорезистентность. И когда пациент столкнется с необходимостью приема конкретного препарата, к сожалению, мы можем не получить того эффекта, который нам необходим. Препараты имеют определенную токсичность, побочные эффекты, которые пациент не всегда может оценить. Именно для этого и введен рецептурный отпуск. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Смотрите, препараты ампициллинового ряда все-таки в свободном доступе. Кто пойдет к врачу сидеть эту ужасную, длинную очередь, чтобы выписать рецепт, если можно просто прийти в аптеку и купить? Рецепт не нужен. Удобно же, да? Светлана, удобно не сидеть в очереди в поликлинике, а просто пришел?

Светлана Тарасевич:

Может, удобно. Но у меня скептическое отношение к антибиотикам. Мое мнение: я считаю, что перед применением любого препарата, антибиотиков в том числе, необходимы квалифицированный осмотр, консультация врача. Как мне кажется, как мамы, что для некоторых хватает осмотра визуального ребенка. Но мне хочется увереннее чувствовать себя, давая такой препарат своему ребенку маленькому, чтобы помимо осмотра были какие-то анализы. И по результатам уже было назначено. Потому что очень страшно, когда ребенок маленький, а ты не можешь ему ничем помочь и, конечно, надеешься на врача.

Сергей Давидовский, врач-психотерапевт:

Вы подняли вопрос бесконтрольного приема антибиотиков и необоснованного их приема, так, мне кажется, этот вопрос не относится к врачам. Вы привели очень хороший пример. Есть антибиотики без рецепта. И пациенту или гражданину проще прийти и принять этот антибиотик. У меня возникает вопрос: кто виноват в бесконтрольном приеме антибиотиков? Наталья Надольская:

Пациент. Сергей Давидовский:

Пациент, естественно. Так кто ведет к тому, что бывают такие осложнения? Именно не прислушивание к мнению специалиста, бесконтрольный прием препаратов по рекомендации интернета. Мне кажется, вот это есть основная причина. Юлия Крыницкая:

Это точно, по рекомендации интернета.