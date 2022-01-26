Азарёнок отреагировал на новое видео Дудя о белорусах: «Денег-то хоть больше дали, чем за клоунаду с Путилой?»

Новости Беларуси. Пропагандистский фронт против Беларуси усиливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ход пошла тяжелая артиллерия – к националистам и беглым из Украины, Польши и Литвы присоединились искусственно раскрученные либеральные рты из России. Все понимают, что перед референдумом оплаченные фильмы, статьи и программы будут сыпаться как из рога изобилия. Все это – провокации против нашей страны и Союзного государства. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Владимир Семеныч. Вчера у него день Рождения был. Ему бы 84 исполнилось. Вполне можно было б жить еще. Вот уверен, он бы ни в какую партию не вступал, не дискутировал бы со змагарами, он бы песню про них спел. Да он и спел. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Здравствуйте. А еще Владимир Семеныч Батьку бы поддерживал. По-мужски. По-человечески. Потому что он не любил, когда наполовину, или когда прервали разговор, когда стреляют в спину, он ненавидел сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Помните, пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю. Подробности смотрите в видеоматериале.

Григорий Азаренок:

А вот увидел бы он вживую кого-нибудь из этой продажной кодлы – врезал бы. И в [...] Латушко, и в [...] Путило, и в [...] Дудя. Что, либеральная [...], отвалили бабла к референдуму? Решили тяжелую артиллерию подвести? Юрка, любовничек Навоша отвалил зеленых? А он тебе не рассказывал про «Черную книгу Беларуси», которую спонсировал? Денег-то хоть больше дали, чем за клоунаду с Путилой и Протезом? Это я к чему? У змагаров сегодня оргазмическая феерия. Главное либеральное чучело российского YouTube пошло по свядомым рукам. И они плакали. Плакали. Плакали. Жаловались. Вот, мол, у них ничего не получилось. И им теперь там плохо. Страшно. Голодно, холодно, нудно, тоскливо. Ну конечно, приправлено все любимыми либеральными дубинками там, где у демократов смысл жизни спрятался.

Григорий Азаренок:

Называется эта субстанция – «Как жить, если лишают Родины». Так вот, свиньи, во-первых, не смейте марать это слово. Вы Родину предали, продали за копейки, вы хотели подложить ее под похабный и мерзкий Запад. Нет у вас Родины, вы космополиты, вы иуды, вы здрадники, а потому вы не имеете права даже рот раскрывать свой в сторону Беларуси. Какие вы вообще люди? Фотографировать свое филе и показывать по всем каналам, на каждой встрече с любым писакой унижать свою собственную страну, еще и санкций просить. Вот к Владимиру Семенычу тоже западные журналюги приставали – а покритикуйте Союз, пожалуйста. На что он сказал – у моей страны есть проблемы, но обсуждать их я буду не с вами. [...], а почему ты не взял интервью у еще одного политэмигранта? Да причем уже с 20-летним стажем. У деда Зянона, давнего врага нашего государства. Может, просто он может сказать то, за что ваши папики госдеповские не заплатят?

Зянон Пазняк:

Літоўцы перакрылі чыгунку, што вы робіце? Па-першае, сабе перакрылі магчымасць, мільярды ж страцілі на гэтым, закаркавалі бутэльку. Што вы робіце? Гэта не палітыка, гэта жаданне падыграць Еўразвязу, паказаць, што мы тут таксама еўрапейцы. Паслухайце, вас два мільёны, думайце пра свой народ. Што гэта такое? Словы ёсць словы, дзеянне ёсць дзеянне. Дык вось, дзеянні, якія ў іх адбываюцца, і іх палітыка, і санкцыі – усё сведчыць зусім аб другім. Тое, што яна паўтарае нейкія рэчы, звязанные з народам, якога яна не разумее – гэта другая справа. Потым, што гаварыць аб Святлане Ціханоўскай? Гэта пэўнай ступені трагічная фігура. Яе выкарыстоўваюць. Вы паслухайце, што яна гаворыць, які ўзровень. Яна гаворыць, што ёй скажуць. Григорий Азаренок:

Или, может, покажешь, как скукоживается ЛГБТ-ведущий от слов Зянона и пытается его демократически заткнуть?

Зянон Пазняк:

У чыіх інтарэсах?

– Гэта вельмі спрэчная тэма, не хацелася гэта развіваць.

– Гэта не спрэчная тэма...

– У вас няма ніякіх доказаў...

– Якія доказы? Доказаў не трэба, яны адкрыта ўсё гавораць. Но один интересный момент в этой поделке есть.

Юрий Дудь:

Может ли то, что сейчас происходит в Беларуси, повториться в России? Григорий Азаренок:

[...]. Считайте это моим политическим прогнозом – может. Западный белорусский ветер уже дует в вашу сторону. Готовьтесь, шавки. Будете сидеть, будете видео покаянные записывать, собчачка прямо в свадебном гробу отправится туда, где ты фильмы свои лживые колымские снимал. Белорусизация России – непреодолимая реальность. Передовые белорусские разработки по вышибанию измены и тли будут востребованы. И Владимир Семеныч это бы поддержал. Сказал бы – так им, сволочам, и надо.