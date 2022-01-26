«Меняем одну букву и зарабатываем?» Вот в чём отличие оригиналов лекарственных препаратов от аналогов

Лекарства. О том, как правильно принимать антибиотики, действительно ли противовирусные препараты могут быть бесполезны и от каких болезней не лечит гомеопатия, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Юрий Мечиславович, к вам вопрос. Я знаю, что есть препараты, как говорится, одной группы действия – лекарственное вещество одно и то же, но цены отличаются. Есть какие-то более дешевые аналоги, есть более дорогие. Некоторые говорят, что дешевые как будто бы малоэффективные. Но есть люди, которые говорят, что не надо сравнивать дешевый и дорогой аналог антибиотиков – это все равно, что сравнивать «Оку» и Mercedes. И есть такое понятие, как дженерики. Чем они отличаются от оригиналов, расскажите.

Юрий Микицкий: Потому что любой новый препарат, который разрабатывается, требует минимум три-пять-семь лет и бюджета в районе миллиарда долларов. Это потрясающие цифры, но это практика большой фармы. А дженерики – это препараты-аналоги, которые выпускаются практически после окончания защиты патентного периода. То есть оригинатор, который вложил миллиард долларов, он должен, первое, заработать. Естественно, он защищает тот период, на котором можно зарабатывать каким-то временем патентной защиты. После окончания срока периода его могут выпускать все. Понятно, почему оригиналы дорогие?

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Он формулу продает потом?

Наталья Надольская:

Потому что он пытается окупить свои затраты.

Юрий Микицкий:

Потому что большая фарма – это большой бизнес. Пожалуй, один из самых больших в мире. Естественно, производитель препарата никогда не будет заниматься благотворительностью, потому что его основная цель – это бизнес.

Наталья Надольская:

А помните эту историю, у нас был«Арбидол» и «Арпетол»? Это что, та же самая история, меняем одну букву и зарабатываем?

Юрий Микицкий:

Большая фарма всегда связана с большим бизнесом. В бизнесе практически хороши все допустимые законные средства. Насколько сравнимы эти вещи, сложно говорить, но, если возвращаясь первоначально к вашему вопросу, – почему оригинаторы такие дорогие – я понимаю, ответил. После того как оканчивается срок патентной защиты, препараты могут выпускать практически все фарм-производители.

Юлия Крыницкая:

Они покупают формулу? Как это называется?