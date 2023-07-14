Зеленский никогда не станет своим в политическом сообществе коллективного Запада. Психолог объяснила почему

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Существование некого демократического сообщества в атмосфере любви, равноправия и гостеприимства – привлекательно пропиаренный политический миф, что создает иллюзию принадлежности к чему-то действительно доброму и великому. На первый взгляд кажется, там все люди равны. Но присмотревшись, есть те, кто ровнее. Есть свои, есть чужие, есть те, кто пытается быть как свои. Система их впустит, однако не примет. Характерным и показательным примером стал саммит НАТО, проходивший 11-12 июля. Исходя из тех материалов, что были опубликованы, со стороны ощущалось примерно так: на встречу пришли все свои, куда допустили Володю Зеленского. Допустили и «припустили», всячески подчеркнув, что украинский лидер не свой. На самом деле, чужеродность Владимира Зеленского в реальности наблюдается даже в детальной мелочи: в том, как человек одет в сравнении с остальной «элитой», как он ищет глазами, за что бы в толпе зацепить (рукопожатием, обменом улыбкой или каким-то взаимным взглядом). Однако на визуально-поведенческом уровне ситуация символично «шепчет» – в число общности НАТО Зеленский не вхож. Ни сейчас, ни когда-нибудь, ни даже в теории. И назревает логичный вопрос: а оно ему НАТО? Или этот Альянс не его?

Алена Дзиодзина:

На этот интересный момент совсем недавно Александр Лукашенко обратил внимание при общении с журналистами, подметив, что украинский лидер никогда не станет своим в политическом сообществе коллективного Запада. «США, прежде всего при поддержке их бездумных сателлитов, Зеленскому железобетонно заявили: «Мы тебя будем поддерживать, вооружать, будем давать деньги столько, сколько надо, никогда не бросим». И тогда у Зеленского появились крылья, он полетел», – подчеркнул белорусский Президент об обманутых ожиданиях самого Зеленского и возможных причинах для личной обиды со стороны Владимира. Ведь никакого принятия, равенства и обещанной близости нет. Зеленский в этом сообществе все равно остается, как прежде, чужаком. Но человек, вероятно, все же рассчитывал, что в процессе саммита его наконец-то примут в семью. И, судя по записям в Twitter, свое неопределенное положение в отношениях с НАТО украинский лидер считал крайне беспрецедентным и абсурдным. Проще сказать, оно для него стало тягостным, а сами тенденции отвержения возмущали до запредельного уровня. Этот протест вылился в форме ультиматума еще до начала мероприятия, куда Зеленский угрожал не поехать, «если Альянс не проявит мужества» и не начнет процесс по вступлению Украины в НАТО.