«Райская жизнь с пребыванием в бесконечном счастье». Психолог назвала мифы о понятии «независимости»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики. Алена Дзиодзина, психолог:

Когда мы слышим про независимость, нам кажется, что с ее дефиницией все и так абсолютно понятно. Но только на первый взгляд. Ведь если мы исследуем суть, то неизбежно упремся в ее философскость, где размытость каких-либо четких границ открывает пространство для целого перечня понятийных мифов. И абсолютно в каждом из них социальному обществу брошен вызов. 3 июля Беларусь традиционно отмечает свой персональный праздник. И накануне в тему про независимость Александр Лукашенко резюмировал важный факт: «Мы находимся в условиях беспрецедентного в истории человечества военно-политического кризиса мирового масштаба». Президент справедливо отметил, что Западу диалог не нужен. Пока. И до тех пор, пока зарубежный мир предпочитает условную дипизоляцию, набор понятийных легенд попытаются пестовать, насаждая нам в обществе смуту на плоскости инфополя. В наши дни политический миф стал подвидом оружия. Ложная реальность в инфопространстве открывает врагам контроль поведения в социальном обществе. Так, поражая мифом народ изнутри, противник имеет возможность победы над их государством без боя.

Алена Дзиодзина:

Исходя из этих причин, перечень основных легенд должен стать узнаваем. Например, и люди, и страны неизбежно включены в отношения и сообщества. Пусть и в разной степени, но мы друг на друга влияем. Поэтому тезис об абсолютной свободе – в потенциале заряженный миф! А сама независимость раскрывает себя в балансе. И больше возможностей получает тот, кто включен в отношения и альянсы. К слову, еще один миф, что влияние непременно плохо! Хотя на примере эффективных взаимосвязей мы нередко можем увидеть, как влияние друг на друга приносило обоюдный стремительный рост. В этой же связке скрывается третий миф, где независимость предстает как конечная цель. Хотя поистине это в большей степени средство обеспечивать в странах комфортную жизнь. Касаясь темы свободы и хаоса, Президент не раз акцентировал, что независимость представляет собой возможности. И пусть эта мысль звучала ранее, в основных задачах свободных стран развиваться в балансе, чтобы люди там жили нормально, а «…иногда даже и хорошо», вспоминая слова белорусского лидера с прогнозом на предстоящую нашу жизнь.