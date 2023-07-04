«Райская жизнь с пребыванием в бесконечном счастье». Психолог назвала мифы о понятии «независимости»
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда мы слышим про независимость, нам кажется, что с ее дефиницией все и так абсолютно понятно. Но только на первый взгляд. Ведь если мы исследуем суть, то неизбежно упремся в ее философскость, где размытость каких-либо четких границ открывает пространство для целого перечня понятийных мифов. И абсолютно в каждом из них социальному обществу брошен вызов.
3 июля Беларусь традиционно отмечает свой персональный праздник. И накануне в тему про независимость Александр Лукашенко резюмировал важный факт: «Мы находимся в условиях беспрецедентного в истории человечества военно-политического кризиса мирового масштаба». Президент справедливо отметил, что Западу диалог не нужен. Пока.
И до тех пор, пока зарубежный мир предпочитает условную дипизоляцию, набор понятийных легенд попытаются пестовать, насаждая нам в обществе смуту на плоскости инфополя. В наши дни политический миф стал подвидом оружия. Ложная реальность в инфопространстве открывает врагам контроль поведения в социальном обществе. Так, поражая мифом народ изнутри, противник имеет возможность победы над их государством без боя.
Алена Дзиодзина:
Исходя из этих причин, перечень основных легенд должен стать узнаваем. Например, и люди, и страны неизбежно включены в отношения и сообщества. Пусть и в разной степени, но мы друг на друга влияем. Поэтому тезис об абсолютной свободе – в потенциале заряженный миф! А сама независимость раскрывает себя в балансе. И больше возможностей получает тот, кто включен в отношения и альянсы.
К слову, еще один миф, что влияние непременно плохо! Хотя на примере эффективных взаимосвязей мы нередко можем увидеть, как влияние друг на друга приносило обоюдный стремительный рост. В этой же связке скрывается третий миф, где независимость предстает как конечная цель. Хотя поистине это в большей степени средство обеспечивать в странах комфортную жизнь.
Касаясь темы свободы и хаоса, Президент не раз акцентировал, что независимость представляет собой возможности. И пусть эта мысль звучала ранее, в основных задачах свободных стран развиваться в балансе, чтобы люди там жили нормально, а «…иногда даже и хорошо», вспоминая слова белорусского лидера с прогнозом на предстоящую нашу жизнь.
Алена Дзиодзина:
Довольно яркая фраза, чтобы со временем стать крылатой, и установочно очень верная. Райская жизнь с пребыванием в бесконечном счастье – конечно, красивый миф. Но ни в одной стране райской реальности нет, как и нет бесконечного счастья. Возвращаясь к словам Президента, все просто бывает нормально, а иногда даже и хорошо.
При развитии государств как раз в этом и цель, а не в том, чтобы свобода, бедность, преступность и хаос превратились в синонимы. Если утрировать притягательный миф в самый максимум, то крайняя степень свободы напоминала бы сущий ад, а не те представления счастья, к которым романтично взывают на инфополе. А так легенда красивая, но утопия.
Отождествление персональных ограничений и независимым государством порой мимикрирует в миф. Логичный разбор деталей укажет, что все не так объективно и в любой перспективной и свободной стране живут те, кто на данный момент в стагнации. Но миф взывает, чтобы человек обиделся, связал личное с государственным, не замечая, как границы своей свободы определяются больше своей персональной историей.
Алена Дзиодзина:
В обход причинно-следственным рассуждениям большинство подобных легенд взывает к эмоциям, мешая тем самым подумать критично. Принципы инфовойн это нередко используют, пытаясь взять страну под контроль изнутри, сквозь народ.
Читайте также:
Важны сплоченность и коммуникация. Алена Дзиодзина о противостоянии санкциям
«Если мы хотим мира, нам необходимо искать нечто общее». Психолог о сотрудничестве Беларуси и Ирана
Запад мечтает, чтобы в ОДКБ копились проблемы. Почему странам важно решать вопросы с союзниками быстро?