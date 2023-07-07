Дзиодзина: «Когда внутренне «поджигаются» страны, это кому-то нужно. И заблуждение думать, что это не так»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики. Алена Дзиодзина, психолог:

Размышляя о доле, что выпала нашему поколению, Александр Лукашенко напомнил, что зачастую враг остается незрим. «Я иногда думаю над словами наших соотечественников, которые говорят: «На фронте было легче, потому что врага видишь лицом к лицу». Мы лицом к лицу своего врага не видим, хотя четко определили его координаты. Да и война сейчас такая, что лицо врага не рассмотреть», – подметил Александр Лукашенко при встрече с выпускниками из высших военных учебных заведений. В качестве примера труднозаметных атак Президент привел беспилотники. Но отслеживать их – из сферы задач для военных. Среди забот остального народа, как уже говорилось, – «защитить себя и семью». Ведь и для нас задуман невидимый враг, в параллельной и тоже незримой плоскости.

Алена Дзиодзина:

Когда внутренне «поджигаются» страны, это кому-то, как правило, нужно. И заблуждение думать, что это не так. Этот беспечный миф противнику на руку. Ведь возможность оставаться невидимым – для него перспективный ресурс. А для нас быть внимательным и относиться к реальности вдумчиво – необходимые контрмеры. Фронт наших личных забот в данном случае – как сохранить разумность, когда набор зарубежных атак прицельно бьет в равновесие. Для закрепления стоит повторить, что среди самых серьезных незримых врагов – подкрепленный извне политический миф. Он с легкостью наслаивает на себя ложные представления, установки и впечатления. При удачном сценарии для противника за счет этого симбиоза социальное общество может стать управляемым. Ведь нередко человек реагирует на реальность эмоцией, думая, что поступает разумно. В черте этой закономерности и работает миф. Он стремительно обретает силу, если общественность верит в преимущество нашего разума над мифологией. В потенциале это заблуждение делает людей менее критичными и внимательными к той информации, что приходит извне. А на внешнем контуре, по сути, незримый мир, лежащий в плоскости информации. И чем больше о нем заблуждений, тем проще управлять сознанием и поведением в социальном обществе. Под эти задачи и подкрепляется миф про миф.