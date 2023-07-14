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ГПК: вооружённый литовский пограничник нарушил границу Беларуси

14 июля 2023 08:04
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Инцидент на границе произошел в четверг, 13 июля. Вооруженный литовский пограничник со стороны Литвы во время оформления граждан в пункте пропуска «Мядининкай», который находится напротив белорусского пункта пропуска «Каменный лог», нарушил границу РБ. Об этом информирует Госпогранкомитет Беларуси. 

Сообщается, что пограничник зашел на белорусскую территорию на несколько метров, а затем вернулся обратно. Об инциденте проинформирована литовская сторона. 

В ГПК обращают внимание, что 25 апреля текущего года в этом же пункте пропуска двое иностранцев во время выполнения техработ также пересекли границу со стороны Литвы. 

# общество # общество

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