ГПК: вооружённый литовский пограничник нарушил границу Беларуси

Инцидент на границе произошел в четверг, 13 июля. Вооруженный литовский пограничник со стороны Литвы во время оформления граждан в пункте пропуска «Мядининкай», который находится напротив белорусского пункта пропуска «Каменный лог», нарушил границу РБ. Об этом информирует Госпогранкомитет Беларуси.

Сообщается, что пограничник зашел на белорусскую территорию на несколько метров, а затем вернулся обратно. Об инциденте проинформирована литовская сторона.

В ГПК обращают внимание, что 25 апреля текущего года в этом же пункте пропуска двое иностранцев во время выполнения техработ также пересекли границу со стороны Литвы.