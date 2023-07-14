Какие вопросы абитуриенты чаще всего задавали на горячей линии Минобразования?

Новости Беларуси. Абитуриенты хотят знать! За два месяца работы горячей линии Министерства образования на нее поступило более 2 800 звонков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты отвечают на обращения абитуриентов и их родителей по вопросам, которые касаются вступительной кампании в высших и средних специальных учебных заведениях.

Среди самых частых: можно ли одновременно подать документы в несколько вузов (сделать это не получится); всем ли абитуриентам нужна характеристика и какие льготы она дает (преимуществ нет, документ поможет определить дальнейшее направление работы со студентом в вузе).