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Какие вопросы абитуриенты чаще всего задавали на горячей линии Минобразования?

14 июля 2023 07:41
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Новости Беларуси. Абитуриенты хотят знать! За два месяца работы горячей линии Министерства образования на нее поступило более 2 800 звонков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты отвечают на обращения абитуриентов и их родителей по вопросам, которые касаются вступительной кампании в высших и средних специальных учебных заведениях.

Какие вопросы абитуриенты чаще всего задавали на горячей линии Минобразования?-1

Среди самых частых: можно ли одновременно подать документы в несколько вузов (сделать это не получится); всем ли абитуриентам нужна характеристика и какие льготы она дает (преимуществ нет, документ поможет определить дальнейшее направление работы со студентом в вузе).

Какие вопросы абитуриенты чаще всего задавали на горячей линии Минобразования?-4

Напомним, прием документов в вузы на бюджетную и платную формы обучения начнется в понедельник, 17 июля, а уже сегодня, 14 июля, абитуриентам начнут выдавать сертификаты основного этапа ЦТ.

# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

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