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В Витебске начались мероприятия Дня молодёжи

14 июля 2023 07:42
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Новости Беларуси. Мероприятия Дня молодежи на «Славянском базаре в Витебске» начинаются 14 июля и продолжатся 15-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фестивальной столице организовали семь молодежных кластеров.

В Витебске начались мероприятия Дня молодёжи-1

В Год мира и созидания юноши и девушки, представители областей и Минска примут участие в благоустройстве знаковых мест города. Завершит эту пятницу вечеринка. Готовится встреча с популярными белорусскими артистами.

Шесть фестивальных дней, 30 стран, более 5 000 участников – «Славянский базар» только начинается.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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