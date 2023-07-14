В Витебске начались мероприятия Дня молодёжи

Новости Беларуси. Мероприятия Дня молодежи на «Славянском базаре в Витебске» начинаются 14 июля и продолжатся 15-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фестивальной столице организовали семь молодежных кластеров.

В Год мира и созидания юноши и девушки, представители областей и Минска примут участие в благоустройстве знаковых мест города. Завершит эту пятницу вечеринка. Готовится встреча с популярными белорусскими артистами.