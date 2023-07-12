Дзиодзина: есть лидеры, после которых хоть трава не расти. И вот почему Лукашенко не из их числа

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Во второй половине минувшей недели Александр Лукашенко встретился с журналистами, иностранными и белорусскими. Лоббируя свой политический миф о враге у ворот, представители зарубежных СМИ не миновали и миф о диктаторе. По сути, характер подобных вопросов иносказательно демонстрирует нам симбиоз и других популярных легенд про понятие «власть».

Например, якобы должность лидера Президент принимает себе «в усладу». Поперек этому заблуждению парирует белорусский опыт: «Если вы думаете, что, находясь у этой власти, я что-то чрезмерное получил, вы ошибаетесь. Я работаю на большой, высокой должности, которую мне доверил народ. Работаю, а не властвую», – подчеркнул Александр Лукашенко существование разницы между подходами к власти.

Ведь мотивация править обычно так же не одинакова, как и личность у лидеров стран. Когда одни и правда сквозь власть компенсируют что-то личное, но для других президентство – служение, где в иерархии остальных мотивов мы обнаружим приоритет государственных.

«Каждый день в больших объемах или меньших ты делаешь так, как это должно быть лучше для твоего народа», – рассказал о своем отношении к должности белорусский лидер.

Алена Дзиодзина:

И опроверг этим фактом политический миф о безграничности личной свободы в президентском пути. Ведь ориентация на интересы народа зачастую требуют поступить вопреки личной песне. В формате подобной политики полномочия и ответственность руководства образуют собой синонимы. И если так потребуют интересы страны, то личное Президент отодвинет на задний план. Баланс личных свобод измеряется мотивацией, что привела человека во власть.

«Я не считаю, что я незаменимый. Но думаю, а вдруг новый человек все это разрушит и Беларусь, в которую стремятся сегодня честные, порядочные люди, из этого хорошего места превратится во что-то плохое? Меня беспокоят те люди, которые на меня сделали ставки. Вот я уйду, а что будет с ними?», – рассказал Президент о своих персональных мотивах.

Как видите, все не так однозначно, сколь нас убеждает подумать миф. И удерживать власть порой побуждает ответственность. Белорусского Президента много кто поддержал в открытую, и теперь с учетом враждебных тенденций на внешнем контуре они находятся под его защитой.