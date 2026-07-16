Две именные звезды открыли на Площади лауреатов на «Славянском базаре в Витебске»

Считанные часы остаются до официального открытия «Славянского базара». Праздничный ритм в фестивальной столице задали задолго до вечернего гала-концерта. 35-й по счету форум искусств превратил Витебск в мировую столицу дружбы и творчества. Именно под личным патронатом Александра Лукашенко «Славянский базар» стал визитной карточкой Беларуси и настоящим мультикультурным брендом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За годы у фестиваля сложились свои прочные традиции, и одна из самых знаковых – зажигать звезды на Площади лауреатов. И сегодня их здесь появилось сразу две. Обладателями специальной награды Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию» стали белорусский композитор Леонид Захлевный и его российский коллега Александр Зацепин.

Леонид Захлевный, народный артист Беларуси, композитор:

Народный артист определяется народом, понимаете, и поэтому надо просто трудиться и любить людей, наших белорусских талантливых людей.

Александр Зацепин, народный артист России, композитор:

Очень приятно это все. Я уже волновался вчера, как это будет вообще все, так что я очень доволен и благодарен. Сегодня, 16 июля, на «Славянском базаре» начал работу «Кукольный квартал». Традиционно лучшие постановки идут на сцене театра «Лялька». В 2026 году сюда приехали кукольники из Санкт-Петербурга, Иваново, Перми, Мурманска, Пензы и Белгорода. Билеты на спектакли разбирают моментально.

Олег Рихтер, ведущий мастер сцены, актер Белорусского театра «Лялька»:

Заўсёды гэта ў нас аншлаг. Таму што мы стараемся падабраць і калектывы, і спектаклі, якія прыводзяць не проста на адзін дзень, а менавіта такія, каб падабалася глядачу.

Чем живет юбилейный фестиваль, мир узнает благодаря журналистам. В Витебске 16 июля для них торжественно открылся Международный пресс-центр. В 2026 году к форуму как никогда приковано внимание интернет-сообщества. Освещать творческие события приехало множество блогеров. Самой юной из них всего 8 лет, но контент для своей аудитории она создает наравне со взрослыми коллегами. Вся большая команда репортеров работает в режиме реального времени, оперативно освещая ключевые события фестивальной программы. Международный пресс-центр открылся на «Славянском базаре в Витебске».