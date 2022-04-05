«Заявка принята, но вопрос не решается». Как планируют исправлять неоперативную работу коммунальщиков?

Новости Беларуси. Оценка рядового потребителя – главный критерий эффективности работы ЖКХ. Об этом заявил Александр Лукашенко 5 апреля во время совещания по вопросам данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обозначил настораживающую тенденцию: в последнее время каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касается недовольства работой коммунальных служб.
Главное, чтобы все работало в жизни, а не только на бумаге или как в некоторых отчетах службы «115». К ее работе у очень многих есть нарекания.
Андрей Хмель, министр ЖКХ Беларуси:
Человек позвонил, заявка принята, но вопрос не решается. И вопрос, как я говорил, не только в безответственности на местах. Она есть, но это частные случаи. Есть сегодня системная проблема, решение выработано. Я думаю, что будем поправлять эту ситуацию. По-другому быть не может.
Читайте также:
Очень важным было создание портала «115.бел». ЖКХ будет оперативнее реагировать на обращения граждан
Министр ЖКХ: в среднем 4,7% бюджета семьи тратится на ЖКУ. Это очень хороший показатель
Андрей Хмель предложил отменить закупки на услуги ЖКХ по всей республике