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«Заявка принята, но вопрос не решается». Как планируют исправлять неоперативную работу коммунальщиков?

05 апреля 2022 17:48
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Новости Беларуси. Оценка рядового потребителя – главный критерий эффективности работы ЖКХ. Об этом заявил Александр Лукашенко 5 апреля во время совещания по вопросам данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обозначил настораживающую тенденцию: в последнее время каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касается недовольства работой коммунальных служб.

«Заявка принята, но вопрос не решается». Как планируют исправлять неоперативную работу коммунальщиков?-1

Главное, чтобы все работало в жизни, а не только на бумаге или как в некоторых отчетах службы «115». К ее работе у очень многих есть нарекания. 

«Заявка принята, но вопрос не решается». Как планируют исправлять неоперативную работу коммунальщиков?-4

Андрей Хмель, министр ЖКХ Беларуси:
Человек позвонил, заявка принята, но вопрос не решается. И вопрос, как я говорил, не только в безответственности на местах. Она есть, но это частные случаи. Есть сегодня системная проблема, решение выработано. Я думаю, что будем поправлять эту ситуацию. По-другому быть не может.

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# Проблемы ЖКХ # общество # Андрей Хмель # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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