«Заявка принята, но вопрос не решается». Как планируют исправлять неоперативную работу коммунальщиков?

Новости Беларуси. Оценка рядового потребителя – главный критерий эффективности работы ЖКХ. Об этом заявил Александр Лукашенко 5 апреля во время совещания по вопросам данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обозначил настораживающую тенденцию: в последнее время каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касается недовольства работой коммунальных служб.

Главное, чтобы все работало в жизни, а не только на бумаге или как в некоторых отчетах службы «115». К ее работе у очень многих есть нарекания.