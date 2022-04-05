Андрей Хмель предложил отменить закупки на услуги ЖКХ по всей республике

Новости Беларуси. Оценка рядового потребителя – главный критерий эффективности работы ЖКХ. Об этом заявил Александр Лукашенко 5 апреля во время совещания по вопросам данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обозначил настораживающую тенденцию: в последнее время каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касается недовольства работой коммунальных служб.

Андрей Хмель, министр ЖКХ Беларуси:

Жилищно-коммунальные услуги, техническое обслуживание, текущий ремонт, вывоз твердых коммунальных отходов. Сегодня в Минске и областных центрах по законодательству подлежит проведение закупок на эти услуги. Но мы распространили, по результатам Полоцка, отменили эти закупки в регионах. И регионы заявляют о том, что это намного упростило работу жилищно-коммунальных организаций в части оперативности оказания. Поэтому предложение состоит в том, чтобы распространить это в больших городах, на всю территорию страны.

На приведение в порядок документов по вопросу работы с отходами и не только глава государства отвел не более двух месяцев. Распространяться он будет теперь и на областные центры, и, конечно, на столицу, чему, глава Минска, кажется, очень рад.