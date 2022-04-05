Андрей Хмель предложил отменить закупки на услуги ЖКХ по всей республике

Новости Беларуси. Оценка рядового потребителя – главный критерий эффективности работы ЖКХ. Об этом заявил Александр Лукашенко 5 апреля во время совещания по вопросам данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обозначил настораживающую тенденцию: в последнее время каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касается недовольства работой коммунальных служб.
Предстоит контролировать и реализацию предложения министра ЖКХ.
Андрей Хмель, министр ЖКХ Беларуси:
Жилищно-коммунальные услуги, техническое обслуживание, текущий ремонт, вывоз твердых коммунальных отходов. Сегодня в Минске и областных центрах по законодательству подлежит проведение закупок на эти услуги. Но мы распространили, по результатам Полоцка, отменили эти закупки в регионах. И регионы заявляют о том, что это намного упростило работу жилищно-коммунальных организаций в части оперативности оказания. Поэтому предложение состоит в том, чтобы распространить это в больших городах, на всю территорию страны.
На приведение в порядок документов по вопросу работы с отходами и не только глава государства отвел не более двух месяцев. Распространяться он будет теперь и на областные центры, и, конечно, на столицу, чему, глава Минска, кажется, очень рад.
Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Я думаю, что мы, конечно же, будем подходить к этим вопросам выборочно. Если мы видим, что по ряду работ там можно и есть достаточно серьезная конкуренция, то есть специализированная организация, обладающая всем необходимым для проведения этих работ, то мы, в том числе, будем работать по тендерным процедурам. Но те работы, по которым надо принимать меры незамедлительно, не требуют проведения этих тендеров, чтобы организации, которые специализированно этим занимаются, уже могли мгновенно реагировать на создавшуюся ситуацию.