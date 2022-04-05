Очень важным было создание портала «115.бел». ЖКХ будет оперативнее реагировать на обращения граждан

Новости Беларуси. Усовершенствование законодательства позволит оперативнее реагировать на обращения граждан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Тем временем количество заявок в контакт-центр ЖКХ столицы сокращается.

В 2021 году в службу «115.бел» поступило почти на 9 000 обращений меньше по услуге водоснабжения, чем в 2020-м. По отоплению эта цифра уменьшилась на 7 000 обращений, по электроснабжению – на 21 тысячу. Положительная динамика и в сфере городского хозяйства. Сегодня столица активно работает над усовершенствованием функционирования системы ЖКХ.

Геннадий Трубило, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Очень важным моментом было создание сначала в Минске, а потом в республике портала «115.бел» и портала «Мая Рэспубліка». Каждый гражданин может обратиться в службу «115» со своей проблемой о выполненных или невыполненных заявках, обращениях. Мы понимаем, что эта заявка сохранится, она перейдет к исполнителю, будет выполнена и проконтролирована.