Министр ЖКХ: в среднем 4,7% бюджета семьи тратится на ЖКУ. Это очень хороший показатель
Новости Беларуси. Оценка рядового потребителя – главный критерий эффективности работы ЖКХ. Об этом заявил Александр Лукашенко 5 апреля во время совещания по вопросам данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обозначил настораживающую тенденцию: в последнее время каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касается недовольства работой коммунальных служб.
Предыдущий обстоятельный разговор о настоящем и будущем жилищно-коммунального хозяйства состоялся в Полоцке в июне 2020-го. Тогда в течение нескольких часов и местное руководство, и первые лица страны обсуждали и частное, и глобальное, озвучивали свои предложения. По итогу были приняты конкретные решения, часть полномочий отдали руководителям на местах. Это был своеобразный эксперимент. К слову, когда на него решались, Андрей Хмель в должности министра работал всего-то неделю. Вот так, два с половиной года спустя, работу оценивает по выведенной главой государства формуле: стоимость, качество, время.
Андрей Хмель, министр ЖКХ Беларуси:
Мы сегодня выполняем все поручения главы государства. Он очень внимательно относится к этим вопросам в части сдерживания роста затрат, доступности жилищно-коммунальных услуг, их стоимости. На сегодня 4,7 % в среднем бюджета семьи тратится на жилищно-коммунальные услуги. Это очень хороший показатель, и здесь заслуга не только организаций жилищно-коммунального хозяйства, но и, конечно, грамотной внешней политики главы государства. Ведь не секрет, мы имеем сегодня очень конкурентные, ценные энергоносители, которые являются большой составной частью именно в жилищно-коммунальных услугах. Поэтому обратная связь есть, мы видим те проблемы, которые сегодня существуют в обществе в части жилищно-коммунального хозяйства. Считаю, оперативно вырабатываем решения, принимаем все меры.
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