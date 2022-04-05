Министр ЖКХ: в среднем 4,7% бюджета семьи тратится на ЖКУ. Это очень хороший показатель

Новости Беларуси. Оценка рядового потребителя – главный критерий эффективности работы ЖКХ. Об этом заявил Александр Лукашенко 5 апреля во время совещания по вопросам данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обозначил настораживающую тенденцию: в последнее время каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касается недовольства работой коммунальных служб.

Предыдущий обстоятельный разговор о настоящем и будущем жилищно-коммунального хозяйства состоялся в Полоцке в июне 2020-го. Тогда в течение нескольких часов и местное руководство, и первые лица страны обсуждали и частное, и глобальное, озвучивали свои предложения. По итогу были приняты конкретные решения, часть полномочий отдали руководителям на местах. Это был своеобразный эксперимент. К слову, когда на него решались, Андрей Хмель в должности министра работал всего-то неделю. Вот так, два с половиной года спустя, работу оценивает по выведенной главой государства формуле: стоимость, качество, время.