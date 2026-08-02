Новости по тегу #Проблемы ЖКХ

Когда сельские кладбища приведут в надлежащий вид, разбирались в программе «Неделя» на СТВ.
Это позволит существенно сократить время на обработку запроса и подготовку ответа для специалистов. А для жителей пользование сервисом станет еще проще.
Службы работают в усиленном режиме.
«Я бы даже не сказала слово «жалуются», если честно, потому что основная масса претензий – это обоснованные претензии».
Все работы по замене теплосетей в Стародорожском районе планируют завершить до 15 октября.
Ведется ремонт теплосетей, отопительных котлов и турбин, а также капитальные обновления стен и крыш зданий. Началась и работа по выдаче паспортов готовности для учреждений образования, организаций и предприятий.
Первая половина года спешит уже к своему завершению, и в эту летнюю пору хороший хозяин уже готовится к зиме. Как это происходит в масштабах большого города, узнали у гостьи.
Хэштег трава по пояс – в тренде. Белорусы возмущены нерасторопностью коммунальщиков.
Автохлам во дворах – это не просто некрасиво и занимает место, это вызывает множество более серьезных проблем, таких как создание помех для движения и парковки, а также возможную угрозу безопасности, в том числе и для экологии.
На календаре ноябрь, а погода уже совсем не осенняя. С каждым днем столбики термометров приближаются к нулю.
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