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Новости по тегу #Проблемы ЖКХ

Проблема сельских кладбищ: кто должен ухаживать за местами погребения – разбираемся
02 августа 2026 17:19

Проблема сельских кладбищ: кто должен ухаживать за местами погребения – разбираемся

Агентов-ботов планируют внедрить в сервис 115.бел до конца 2027 года
13 июля 2026 11:23

Агентов-ботов планируют внедрить в сервис 115.бел до конца 2027 года

Более 500 единиц техники задействовали для уборки снега в Минской области в новогодние выходные
05 января 2026 14:20

Более 500 единиц техники задействовали для уборки снега в Минской области в новогодние выходные

С какими проблемами белорусы чаще всего обращаются в службу 115?
13 октября 2025 17:20

С какими проблемами белорусы чаще всего обращаются в службу 115?

В Стародорожском районе заменили все теплосети, превысившие срок износа
02 сентября 2025 15:01

В Стародорожском районе заменили все теплосети, превысившие срок износа

Летний ремонт для зимнего тепла – как в Беларуси готовятся к отопительному сезону?
24 июля 2025 18:19

Летний ремонт для зимнего тепла – как в Беларуси готовятся к отопительному сезону?

Как идёт подготовка к отопительному сезону в Минске? Рассказали в ЖКХ
26 июня 2025 11:36

Как идёт подготовка к отопительному сезону в Минске? Рассказали в ЖКХ

Не скосил траву – штраф на 1000 рублей! Как в Беларуси борются с проблемой заросших территорий?
15 июня 2025 17:57

Не скосил траву – штраф на 1000 рублей! Как в Беларуси борются с проблемой заросших территорий?

Автохлам во дворах. Куда обращаться, если во дворе стоит брошенная машина?
20 февраля 2025 12:58

Автохлам во дворах. Куда обращаться, если во дворе стоит брошенная машина?

Подготовили технику и инвентарь. Коммунальные службы готовятся к зиме
21 ноября 2024 13:34

Подготовили технику и инвентарь. Коммунальные службы готовятся к зиме

«Мы обходим каждую улицу, намечаем планы». Как сделать город чистым – лайфхак из Глубокого
01 апреля 2024 17:05

«Мы обходим каждую улицу, намечаем планы». Как сделать город чистым – лайфхак из Глубокого

Почему невозможно отремонтировать все дороги одновременно? Ответил замминистра ЖКХ
01 апреля 2024 16:46

Почему невозможно отремонтировать все дороги одновременно? Ответил замминистра ЖКХ