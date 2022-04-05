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Александр Лукашенко: «Когда в камеру поместишь на сутки – другой человек. Грубо, но так получается»

05 апреля 2022 17:34
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Новости Беларуси. Оценка рядового потребителя – главный критерий эффективности работы ЖКХ. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко на совещании по ЖКХ: пришли, разворотили квартиру, материалы разворовали, у меня кровь закипает в жилах. Подробности здесь.

Капитальные ремонты, во время и после которых комфортнее жить не становится, – набившая оскомину проблема. Президент категоричен.

Александр Лукашенко: «Когда в камеру поместишь на сутки – другой человек. Грубо, но так получается»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я когда вижу подобное в телевизоре, скажу вам откровенно, у меня кровь закипает в жилах. Я думаю, ну вы же, негодяи, чиновники, которые этим занимаетесь, у вас же крыша не течет. А этот человек… Или там женщина рассказывает, что она вчера сделала ремонт, затратила немалые деньги (это же обычно простые люди), а назавтра потекла крыша. Как можно жить в такой квартире? Я думаю, ты услышал.

Александр Лукашенко: «Когда в камеру поместишь на сутки – другой человек. Грубо, но так получается»-4

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля:
Нами возбуждены…

Александр Лукашенко: «Когда в камеру поместишь на сутки – другой человек. Грубо, но так получается»-7

Александр Лукашенко:
Не надо возбуждать. Наручники надел и в камеру. Ты понимаешь, когда в камеру поместишь на сутки – другой человек. Грубо, но так получается. Ну представь, ты живешь на 10 этаже. Залило. У тебя маленькие детки. Ну Кухарев же нормально живет, Сивак тоже нормально живет. Чего им там? Министру неплохо. Если вдруг что, ему мгновенно отремонтируют. Но это же простые люди.

Александр Лукашенко: «Когда в камеру поместишь на сутки – другой человек. Грубо, но так получается»-10

Василий Герасимов:
Так и есть, как вы говорите. Показывают: два слоя сняли, а на самом деле только верхний.

Александр Лукашенко:
Ну понятно, я же знаю, как это делается. Значит, надо сделать так, чтобы неповадно было.

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# Проблемы ЖКХ # общество # Александр Лукашенко # Василий Герасимов # Владимир Кухарев # Анатолий Сивак # Алена Сырова # Фотофакт

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