Александр Лукашенко: «Когда в камеру поместишь на сутки – другой человек. Грубо, но так получается»

Новости Беларуси. Оценка рядового потребителя – главный критерий эффективности работы ЖКХ. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по вопросам данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко на совещании по ЖКХ: пришли, разворотили квартиру, материалы разворовали, у меня кровь закипает в жилах. Подробности здесь. Капитальные ремонты, во время и после которых комфортнее жить не становится, – набившая оскомину проблема. Президент категоричен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я когда вижу подобное в телевизоре, скажу вам откровенно, у меня кровь закипает в жилах. Я думаю, ну вы же, негодяи, чиновники, которые этим занимаетесь, у вас же крыша не течет. А этот человек… Или там женщина рассказывает, что она вчера сделала ремонт, затратила немалые деньги (это же обычно простые люди), а назавтра потекла крыша. Как можно жить в такой квартире? Я думаю, ты услышал.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля:

Нами возбуждены…