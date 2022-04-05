«Чтобы ребята приходили на производство». Замминистра архитектуры и строительства о дуальном образовании

Новости Беларуси. Образование плюс профессия. За 2021 год количество безработных белорусов снизилось на 1,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но стране по-прежнему не хватает строителей, продавцов и шлифовщиков. Как подготовить кадры для новой экономики, накануне решали представители всех заинтересованных органов госуправления. Чтобы не остаться в аутсайдерах, нужно учить молодежь. О рабочих специальностях образца XXI века и роли Министерства образования в стабильной работе промышленности – в репортаже Вероники Кудринецкой.

Вопросы кадровой политики. Заинтересованные ведомства намерены решать эту проблему с помощью дуального образования. Новая модель, в которой сочетаются теоретическая подготовка и практика на рабочем месте. Министерство архитектуры и строительства внедряет такую систему уже несколько лет. На базе проектных бюро работают профильные кафедры. Как правило, более половины студентов после такой стажировки остаются в штате организации.

Алексей Ананич, заместитель министра архитектуры и строительства:

Чтобы ребята приходили на производство. Это проектные организации в первую очередь. Реализуется с тем, чтобы видели сам процесс проектирования, процесс принятия решений проектных, применение норм, которые они изучают в вузах.

Ранняя профориентация, учебно-производственные классы и переподготовка кадров. Из школьника можно вырастить перспективного сварщика, инженера или механизатора. Неслучайно площадкой для важного заседания стало предприятие «Камволь». Кадровый опыт этой текстильной фабрики уже не раз доказывал свою эффективность. На производстве развивают промышленный туризм, а дизайн-центр сотрудничает с талантливой молодежью.