Завершилась командировка Лукашенко на Ближний Восток и юг Африки

Новости Беларуси. Завершилась череда визитов Александра Лукашенко на Ближний Восток и юг Африки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», глава государства прибыл в Беларусь из Абу-Даби. В аэропорту нашего Президента провожал вице-премьер, министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф Бен Заид аль-Нахайян.

В Хараре и Абу-Даби Александр Лукашенко провел переговоры со своими коллегами – лидерами Зимбабве и Объединенных Арабских Эмиратов. На высшем уровне достигнуты принципиальные договоренности по расширению сотрудничества. Теперь в Минске ожидают делегации из этих стран с ответными визитами.

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