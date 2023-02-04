Прямой эфир

Завершилась командировка Лукашенко на Ближний Восток и юг Африки

04 февраля 2023 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Завершилась череда визитов Александра Лукашенко на Ближний Восток и юг Африки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», глава государства прибыл в Беларусь из Абу-Даби. В аэропорту нашего Президента провожал вице-премьер, министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф Бен Заид аль-Нахайян.

В Хараре и Абу-Даби Александр Лукашенко провел переговоры со своими коллегами – лидерами Зимбабве и Объединенных Арабских Эмиратов. На высшем уровне достигнуты принципиальные договоренности по расширению сотрудничества. Теперь в Минске ожидают делегации из этих стран с ответными визитами.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Встреча Лукашенко и президента Эмиратов завершилась. Что обсуждали, рассказал посол Беларуси в ОАЭ

Кадры из Абу-Даби. Александр Лукашенко проводит встречу с президентом ОАЭ

«Мы предпримем самые решительные шаги». Подводим итоги визита Лукашенко в Зимбабве

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Сейф Бен Заид аль-Нахайян # Эммерсон Мнангагва # Мухаммед бен Заид аль-Нахайян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что на границе Беларуси и где самый высокий уровень провокаций? Ответят эксперты в ток-шоу «По существу»
04 февраля 2023 14:23

Что на границе Беларуси и где самый высокий уровень провокаций? Ответят эксперты в ток-шоу «По существу»

«Смотрим на внутренние качества». Как оценивают участниц для конкурса «Мисс Минск»? Побывали на кастинге
04 февраля 2023 14:16

«Смотрим на внутренние качества». Как оценивают участниц для конкурса «Мисс Минск»? Побывали на кастинге

Качество медицины на уровне столицы. Новый наркозно-дыхательный аппарат появился в Лиозненской ЦРБ
04 февраля 2023 09:51

Качество медицины на уровне столицы. Новый наркозно-дыхательный аппарат появился в Лиозненской ЦРБ