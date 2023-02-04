Что на границе Беларуси и где самый высокий уровень провокаций? Ответят эксперты в ток-шоу «По существу»

Силовой тонус Беларуси. Что на рубежах Родины и где самый высокий уровень провокаций?

Как слеталось авиабратство России и Беларуси? И что дальше?

Почему рычание «Леопардов» и свист «Пэтриотов» мимо наших ушей? И мимо ли? И как игра западных мускулов напрягает континент?

Эксклюзивные видео и топовые гости. Большой милитари-расклад военно-политической обстановки на площадке ток-шоу «По существу». Смотрите вечером в понедельник, 6 февраля, в прайм-тайм.

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