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Что на границе Беларуси и где самый высокий уровень провокаций? Ответят эксперты в ток-шоу «По существу»

04 февраля 2023 14:23
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Силовой тонус Беларуси. Что на рубежах Родины и где самый высокий уровень провокаций?

Что на границе Беларуси и где самый высокий уровень провокаций? Ответят эксперты в ток-шоу «По существу»-1

Как слеталось авиабратство России и Беларуси? И что дальше?

Что на границе Беларуси и где самый высокий уровень провокаций? Ответят эксперты в ток-шоу «По существу»-4

Почему рычание «Леопардов» и свист «Пэтриотов» мимо наших ушей? И мимо ли? И как игра западных мускулов напрягает континент?

Что на границе Беларуси и где самый высокий уровень провокаций? Ответят эксперты в ток-шоу «По существу»-7

Эксклюзивные видео и топовые гости. Большой милитари-расклад военно-политической обстановки на площадке ток-шоу «По существу». Смотрите вечером в понедельник, 6 февраля, в прайм-тайм.

Что на границе Беларуси и где самый высокий уровень провокаций? Ответят эксперты в ток-шоу «По существу»-10

Стать участником дискуссии в прямом эфире может каждый из вас. Считывайте QR-код на старте телепрограммы, проходите в чат трансляции на платформе YouTube, задавайте вопрос или оставляйте свое мнение.

Что на границе Беларуси и где самый высокий уровень провокаций? Ответят эксперты в ток-шоу «По существу»-13

Говорим по существу вместе в 18:30 на СТВ.

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# Международная политика # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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