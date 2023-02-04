«Смотрим на внутренние качества». Как оценивают участниц для конкурса «Мисс Минск»? Побывали на кастинге

Новости Беларуси. Харизма, грация и умение подать себя публике – в Минске прошел заключительный день кастинга на городской конкурс красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Длинные очереди для заполнения бланков на участие – в последний день отбора прекрасных девушек собралось немало.

В первом этапе участницам предстояло два дефиле и знакомство с комиссией, также судьи оценивали таланты претенденток. Хореография, вокал и другие способности красавиц не остались без внимания. У экспертного состава действительно нелегкая задача – по достоинству оценить не только внешнюю красоту, но и личностные качества каждой.

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:

Конкурсы красоты давно уже выходят за пределы внешней красоты, и мы смотрим на внутренние качества: на харизму, умение подать себя, безусловно, это любовь к Родине и многие-многие другие важные моменты, наверное, даже индивидуальные, на которые каждый из членов жюри обращает внимание, где-то даже субъективно.

Екатерина, участница кастинга:

В самом начале было волнение, прямо перед самым выходом, когда вот через 30 секунд уже твой выход. Потом, когда разговариваешь с жюри, успокаиваешься и становится все на свои места.

Напомним, финал конкурса запланирован на 24 марта. За титул «Мисс Минск» поборются 22 самые красивые и достойные девушки столицы. Как стать участницей «Мисс Минск – 2023»? Побывали за кулисами кастинга.