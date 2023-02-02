Встреча Лукашенко и президента Эмиратов завершилась. Что обсуждали, рассказал посол Беларуси в ОАЭ

В Абу-Даби завершились переговоры лидеров Беларуси и ОАЭ. В общей сложности президенты общались около четырех часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сначала в расширенном формате, а после тет-а -тет. Переговоры прошли в абсолютно дружеской обстановке. Шейх Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян лично встретил своего коллегу у подъезда к своей резиденции – Дворца Аль-Шати. Фактически глава ОАЭ принимал нашего президента у себя дома. Это свидетельствует об особом характере отношений двух глав государств и двух стран.

О по-настоящему дружеском отношении свидетельствует и тот факт, что в переговорах принимали участие старший и младший сыновья главы нашего государства. За несколько часов Александр Лукашенко и шейх Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян договорились о взаимодействии по целому ряду направлений: от торгово-экономического до инвестиционного взаимодействия. Акцент сделан и на гуманитарную сферу.

Андрей Лученок, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах:

Говоря о встрече глав двух государств, мы можем отметить, что, во-первых, она получилась очень теплой и дружественной, как и всегда. А во-вторых, очень обстоятельно были обсуждены практически все направления двустороннего сотрудничества, как традиционные (торговля, инвестиционные проекты), так и перспективные направления. В общей сложности, порядка десяти. Поэтому готовимся работать и надеемся, что эта работа будет результативной.