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Качество медицины на уровне столицы. Новый наркозно-дыхательный аппарат появился в Лиозненской ЦРБ

04 февраля 2023 09:51
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Новости Беларуси. Качество и доступность медицины в регионах должны быть на уровне областных городов и даже столицы. На это направлена социальная политика государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы добиться таких результатов, по всей стране продолжается обновление материально-технической базы районных больниц.

Так, в Лиозно установили новый наркозно-дыхательный аппарат – современное оборудование отечественного производства. Оно способно обеспечить пациенту не только анестезию, но и респираторную поддержку. Расширенные функции аппарата – надежный помощник в работе медиков. Установка записывает и сохраняет параметры в течение 10 тысяч часов работы.

Качество медицины на уровне столицы. Новый наркозно-дыхательный аппарат появился в Лиозненской ЦРБ-1

Николай Шпыркович, заведующий отделением Лиозненской ЦРБ:
Для больниц нашего уровня, такой как районная больница, он вполне достаточен, соответствует всем необходимым нормам и требованиям, предъявляемым к ингаляционной анестезии современной. К этому аппарату идет достаточно неплохой новый монитор, который значительно облегчает работу с пациентами.

В Лиозненской районной больнице уже модернизировали поликлинику и приемный покой. Сейчас ведутся работы по обновлению инфекционного отделения.

Качество медицины на уровне столицы. Новый наркозно-дыхательный аппарат появился в Лиозненской ЦРБ-4

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# Медицинское оборудование # общество # Николай Шпыркович # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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