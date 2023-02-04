Качество медицины на уровне столицы. Новый наркозно-дыхательный аппарат появился в Лиозненской ЦРБ

Новости Беларуси. Качество и доступность медицины в регионах должны быть на уровне областных городов и даже столицы. На это направлена социальная политика государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы добиться таких результатов, по всей стране продолжается обновление материально-технической базы районных больниц.

Так, в Лиозно установили новый наркозно-дыхательный аппарат – современное оборудование отечественного производства. Оно способно обеспечить пациенту не только анестезию, но и респираторную поддержку. Расширенные функции аппарата – надежный помощник в работе медиков. Установка записывает и сохраняет параметры в течение 10 тысяч часов работы.