От промышленности до медицины и образования – Беларусь продолжает наращивать сотрудничество с Китаем

Беларусь наращивает сотрудничество с Китаем во всех сферах жизни: от промышленности до медицины и образования. В стране реализуются крупные совместные проекты, в том числе в машиностроении. А экспорт в Поднебесную заметно растет. Беларусь в лидерах по поставкам калийных удобрений на китайский рынок, показатель увеличился в два раза – и это наш ответ санкциям. Пользуется спросом белорусское рапсовое масло, птица, говядина и молочка. Плоды дружбы двух стран оценили и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие уже проекты реализованы в регионах и что дальше – в сюжете Галины Буро. Галина Буро, корреспондент:

Китай считается одним из основных торговых партнеров региона. За 2022 год товарооборот – более 150 миллионов долларов. А в 2023 году цифра уже увеличилась на 10 %. В том числе за счет экспорта мясной продукции.

Это кадры открытия в Поднебесной фирменных магазинов с продукцией Гродненского мясокомбината. Проект удалось реализовать в 2023 году через китайских партнеров – момент имиджевый для завода. Теперь белорусскую мясную продукцию на рынке КНР покупатели узнают по брендовым логотипам. К тому же c 2019 года комбинат налаживает сотрудничество, и теперь китайский рынок занимает в общем экспорте предприятия более 20 %. Там заинтересованы в замороженной говядине – ее за 2022 год реализовано более чем на 21 миллион долларов.

Вероника Романович, начальник отдела внешнеэкономической деятельности Гродненского мясокомбината:

В 2023 году мы прошли аттестацию со стороны китайских партнеров по реализации охлажденной говядины на кости. И вот мы получили сообщение о том, что мы можем начинать поставки охлажденной говядины в Китай. Но на этом мы не останавливаемся. Работаем с нашими партнерами, расширяем ассортимент.

И в Гомеле ощутили магический эффект от традиционной китайской рефлексотерапии, массажа горячими камнями, фитоапликаций и траволечения. В университетской клинике используют восточные практики для реабилитации пациентов.

Наталья Алешкевич, жительница Гомеля:

Мне доктор назначил китайскую медицину – иглоукалывание. Это уже второй раз. Теперь уже знаю, что помогает. Чувствую эффект. Чувствую, что легче. Заметное улучшение в ногах, потому что здесь проблемы. Если будут предлагать еще раз, то я конечно же соглашусь.

Анна Змушко, врач-рефлексотерапевт Гомельской университетской клиники – областного госпиталя инвалидов ВОВ:

Дает очень хороший результаты лечения, особенно при неврологических заболеваниях, при травмах опорно-двигательного аппарата. Улучшается общее самочувствие, уменьшается боль, увеличиваются объем движения, выносливость при физических нагрузках.

Воспользоваться услугами здесь могут не только пациенты клиники, но и все желающие, в том числе иностранцы. Центр стал связующим звеном для укрепления сотрудничества Гомельской области и провинции Сычуань в сфере медицины, образования и культуры.

Олег Иванцов, главный врач Гомельской университетской клиники – областного госпиталя инвалидов ВОВ:

Центр традиционной китайской медицины у нас в учреждении был открыт в 2018 году. Активно ведем сотрудничество в режиме онлайн. Проводим конференции. Так сотрудничаем уже года три. Планируем приехать в Китай на стажировку. И они к нам хотят приехать с мастер-классами.

Теперь на север страны. Витебский госуниверситет уже более 20 лет сотрудничает с учебными заведениями Китайской Народной Республики. Здесь созданы все условия для раскрытия научного и творческого потенциалов каждого из 850 иностранных студентов. Магистрант Лю Цзюньцзе живет в культурной столице третий год. За это время изучил техники рисования и стал профессиональным живописцем, в будущем планирует быть педагогом.

Лю Цзюньцзе, магистрант ВГУ имени П.М. Машерова:

Мне очень нравится в Беларуси, тут люди добрые, преподаватели хорошие, много друзей.

Андрей Мехович, первый проректор ВГУ имени П.М. Машерова:

В университете действует Центр китайского языка и культуры. В настоящее время мы реализуем 32 международных договора о сотрудничестве с учреждением образования Китайской Народной Республики. Большое внимание в университете уделяется ознакомлению студентов из КНР с историей и традициями белорусского народа.