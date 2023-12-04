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Мастера из Слуцкого района шьют старинные народные костюмы – их работы выставлялись на ВДНХ

04 декабря 2023 18:09
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Слуцкий район знаменит своими ткацкими традициями. На протяжении многих лет здесь создают пояса и народные строи, занимаются соломоплетением и гончарством. Помогают сохранять культурное наследие мастера Квасыничского центра ремесел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работы местных умельцев покоряют не только белорусские, но и зарубежные выставочные площадки.

Сложно ли освоить старинное ремесло, узнала Ангелина Шигалева.

Мастера из Слуцкого района шьют старинные народные костюмы – их работы выставлялись на ВДНХ-1

Ангелина Шигалева, корреспондент:
Такая одежда была в почете и у крестьянок по праздникам, и у зажиточных модниц. Их носили наши прабабушки и еще несколько поколений белорусок до них. Спустя даже сотни лет, аутентичный костюм обретает особое значение, а технологии его создания становятся едва ли не сакральным знанием.

Мастера из Слуцкого района шьют старинные народные костюмы – их работы выставлялись на ВДНХ-4

Каждая мастерица, владеющая таким самобытным ремеслом, без всякого преувеличения на вес золота. В Квасыничах уже более 20 лет народные строи создает Наталья Баринь. В основе традиционные белорусские узоры. Их удается восстановить по книгам, примерам на старинных рубашках и рушниках, которые хранятся в музеях. А что-то по рассказам бабушки. В свое время Наталья создала мини-коллекцию праздничных народных костюмов. Часть недавно представили на ВДНХ в Москве.

Мастера из Слуцкого района шьют старинные народные костюмы – их работы выставлялись на ВДНХ-7

Обучиться здесь можно не только ткачеству, но и соломоплетению. Год назад это традиционное белорусское ремесло включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Чему еще учат в центре ремесел – смотрите в сюжете.

# Культурные традиции # общество # Ангелина Шигалева # Фотофакт

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