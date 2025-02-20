Президент – высшему офицерскому составу: «Сила армии определяется не только железом»

Александр Лукашенко вручил государственные награды и погоны высшему офицерскому составу. Это многолетняя белорусская традиция накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За освоение новых видов вооружений, в том числе сегодня, глава государства вручал ордена – награду, с одной стороны, личную, с другой – самую что ни на есть коллективную. К слову о разглашении. Многие из награжденцев сегодня вне телекартинки. Такая служба – военная тайна, если хотите. Да и те, кому вроде как и можно быть публичными, журналистам о своих достижениях говорят неохотно. С большим удовольствием делятся мыслями о службе, подчиненных и коллегах.

Андрей Кирдюк, командир 465-й ракетной бригады Вооруженных Сил Беларуси:

Трудно говорить, оценивать, всего лишь 25 лет в армии. Но на самом деле, ну, наверное, офицер стал более профессиональным, более ответственным, более патриотичным. Думаю, что действительно так. Люди все-таки, мне кажется, идут осознанно в армию, особенно если они остаются надолго, на 20 и более лет. Однозначно, это осознанный выбор. Это уже неотделимо простая жизнь. Уже, наверное, судьба. Без таких людей любая, даже самая оснащенная армия мира, будет беспомощна. Александр Лукашенко акцентировал внимание: наша сила – в наших людях.