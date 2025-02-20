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Президент – высшему офицерскому составу: «Сила армии определяется не только железом»

20 февраля 2025 17:34
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Александр Лукашенко вручил государственные награды и погоны высшему офицерскому составу. Это многолетняя белорусская традиция накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент – высшему офицерскому составу: «Сила армии определяется не только железом»-2

За освоение новых видов вооружений, в том числе сегодня, глава государства вручал ордена – награду, с одной стороны, личную, с другой – самую что ни на есть коллективную. 

К слову о разглашении. Многие из награжденцев сегодня вне телекартинки. Такая служба – военная тайна, если хотите. Да и те, кому вроде как и можно быть публичными, журналистам о своих достижениях говорят неохотно. С большим удовольствием делятся мыслями о службе, подчиненных и коллегах.

Президент – высшему офицерскому составу: «Сила армии определяется не только железом»-4

Андрей Кирдюк, командир 465-й ракетной бригады Вооруженных Сил Беларуси:
Трудно говорить, оценивать, всего лишь 25 лет в армии. Но на самом деле, ну, наверное, офицер стал более профессиональным, более ответственным, более патриотичным. Думаю, что действительно так. 

Люди все-таки, мне кажется, идут осознанно в армию, особенно если они остаются надолго, на 20 и более лет. Однозначно, это осознанный выбор. Это уже неотделимо простая жизнь. Уже, наверное, судьба.

Без таких людей любая, даже самая оснащенная армия мира, будет беспомощна. Александр Лукашенко акцентировал внимание: наша сила – в наших людях.

Президент – высшему офицерскому составу: «Сила армии определяется не только железом»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уверен, каждый из вас хорошо понимает, что сила армии определяется не только железом. Танками, пушками, самолетами. Сила армии – это в первую очередь мужество, стойкость и патриотизм солдат и офицеров – об этом, кстати, свидетельствуют примеры специальной военной операции – воинов, всецело преданных присяге, стране и народу. И ваша задача – растить и воспитывать таких воинов.

# Госнаграды # Александр Лукашенко

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