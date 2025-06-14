Президент дал добро расширяться – собрали главное из визита Лукашенко на «Беллакт»

Волковысский «Беллакт» – завод по выпуску смесей для детского питания. Его 14 июня посетил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие единственное в своем роде в Беларуси и крупнейшее в СНГ. Формат успешный, продукция, говоря экономическим языком, высокомаржинальная, спрос на нее будет только расти. И вот этот опыт глава государства поручил масштабировать. Но не только тема детского питания звучала в Волковыске. Картошка – один из топовых вопросов последних недель. Президенту доложили, как обстоят дела с этим продуктом в регионе. Репортаж Алены Сыровой.

О загруженности мощностей конкретного завода продолжили говорить уже в цехах. Большой спрос на сухие смеси для детского питания, на «Беллакте» вскормлено не одно поколение белорусов и других граждан мира. Кормится с него и само предприятие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какой процент в производстве занимает? Виталий Лупик, генеральный директор ОАО «Беллакт»:

11 % у нас сухое детское питание, 5 % – жидкое. Рентабельность, если за рубеж, от 20 до 40 %. Александр Лукашенко:

Но спрос есть? Виталий Лупик:

Спрос есть, спрос колоссальный. Александр Лукашенко:

А почему мы не развиваем это? Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Он развивает. Александр Лукашенко:

Хорошо, он. Но в стране почему мы не строим такие предприятия?

Такой опыт точно нужно масштабировать! Спрос есть, но мощностей на производства питания не хватает. Уперлись в потолок. Главе государства предлагают построить новое – самое современное и безопасное. С его выходом на проектную мощность «Беллакт» сможет получать вдвое больше детского сухого питания, смесей. Но нужны деньги. Лукашенко – руководителю «Беллакта» о новом производстве: будем не просто разговор вести, а поддерживать!

Помимо заработка на детском питании, развития этой белорусской школы, отчасти сможет решиться вопрос переработки молока в масло. Сейчас доля 30 %, но это много. Поскольку на рынке сейчас не самые лучшие цены, приходится придерживать продукцию на складах. 30 % от общих объемов – еще и разливная продукция. Под это дело построили новую линию, запустят буквально на следующей неделе.

Александр Лукашенко:

Это еще одно новое будет предприятие здесь? Виталий Лупик:

Цех, можно сказать. Который будет перерабатывать 100 тонн молока в сутки.

– А где ты молоко возьмешь и потом еще новый завод построишь?

– Александр Григорьевич, я пришел в 2021 году. Я принимал 640, теперь – 820. То есть за два года 200 тонн. Волковыск один 300 тонн молока дает. То есть у нас по молоку 106-107 % прирост.

– Вы просчитывали потребности в сырье исходя из области или республики?

– Область.

– Ну, смотрите. Мы заставим и республики, если нужно, продавать. Точно так, как этих телят, которые у него дохнут на ферме.

И куда же без дегустации. Глаза разбегаются от ассортимента. Кстати, в случае с «Беллактом» десятилетиями это заслуга одного человека.

И мы своих детей уже три года приучаем к не сладким продуктам. Есть линейка дошкольного и школьного, которая теперь у нас ниша пустая в нашей стране. Мы сделали замену вкусных десертов и коктейлей, которые дети любят. Аналог пасты «Нутелла». Здесь нет ни эмульгаторов, ни лецитина – здесь только натуральные белорусские продукты: шоколадная паста, наше молоко, какао только завозное.

На выставке и конкуренты по молокопереработке в регионе. «Молочный мир», Новогрудок и их сыры. – Сыр «Рамзес» – это тот же «Маасдам», только копченый, на натуральных опилках. Попробуйте, пожалуйста.

– Процент жира?

– 45 %. В сухом веществе.

– Это ты сделала сыр?

– Вы нам разрешили назвать его «Президентский», и мы хотели.

– Как я мог тебе запретить? Может, это «Путинский президентский».

– Нет, это ваш президентский.

– Я ему могу подарить.

– Здесь наш белорусский дворец…

– Тут нарисуй Кремль – я ему подарю. В конце месяца приедет, скажу: «На тебе, от «Молочного мира».

Но всей этой продукции на столах и доярок, и Президентов не было бы, работай АПК региона иначе. Глава государства с порога вертолета рассказал, что заметил экстренные манипуляции на полях к его приезду. Как выяснилось, губернатору так подсказал сделать глава Госконтроля. Василий Герасимов, уполномоченный по региону, поэтому следит за ним пристально.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Есть вопросы по рапсу, есть вопросы по зерновым, но все это пересеяли, чуть-чуть осталось. Я думаю, что эти вопросы мы решим. И, кстати, те вопросы, которые мне сегодня задавали по поводу картошки, то Гродненская область все свои обязательства по стабилизационным фондам выполнила. Во-первых, мы должны понимать, что в Гродненской области есть областной Комитет государственного контроля, который владеет всей обстановкой. И еженедельно у меня есть сводка по области, если есть какие-то вопросы, которые надо решать на моем уровне, конечно, я выхожу на губернатора, мы находим решение. Если это другие вопросы, то председатель областного комитета еженедельно участвует в оперативном совещании, где доводят всю эту информацию. Помимо этого, я сам постоянно езжу по области, тоже выявляю те вопросы, которые надо решать. И граждане обращаются. На это тоже обращаем внимание.

Контролировать стоит и строительство нового объекта «Беллакта». Глава государства, очевидно, поддержал идею. Не станут забывать и о других инвестпроектах. В Гродненской области их 25.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

Эти 25 проектов по принципу «Один район – один проект» призваны задержать население, чтобы не было его оттока из райцентров в крупные города. Народ всегда идет за зарплатой. И вот эта идея нами реализовывается где-то хорошо. Для района небольшого 123 рабочих места – это мы уже даже уперлись в другую крайность: а где взять трудовые ресурсы? Например, в эту же Свислочь ездят с Волковыска люди. Или в той же высокопромышленной Лиде появилась эта «Лидская индейка» – и туда нашлись рядовые ресурсы, потому что высокая зарплата. То есть идет перераспределение людей. В конце концов, зарплата выше, чем средняя по району, заставляет кого-то здесь остаться, а кого-то даже и приехать.

Во время сегодняшнего визита много раз возвращались к специфике региона и важности проведения грамотной кадровой политики. Губернатор Караев подтвердил: его зам по АПК – тот, без помощи и компетенций которого сложно было бы разбираться. Президент констатировал: такие нужны кому-то еще больше.