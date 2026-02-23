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Новости по тегу #23 февраля

Беларусь торжественно отметила День защитников Отечества и Вооруженных Сил
23 февраля 2026 17:30

Беларусь торжественно отметила День защитников Отечества и Вооруженных Сил

Защита страны обеспечена! Беларусь отмечает 23 февраля – рассказываем о достижениях нашей армии
23 февраля 2025 17:52

Защита страны обеспечена! Беларусь отмечает 23 февраля – рассказываем о достижениях нашей армии

Горошкин: мы отмечаем День защитников Отечества – это всё население страны от мала до велика
23 февраля 2025 13:57

Горошкин: мы отмечаем День защитников Отечества – это всё население страны от мала до велика

Героизм в мирное время – белорусский военный спас жизнь ребёнку, выпавшему из окна
23 февраля 2025 10:36

Героизм в мирное время – белорусский военный спас жизнь ребёнку, выпавшему из окна

Президент поздравил ветеранов и военнослужащих с Днём защитников Отечества и Вооружённых Сил
23 февраля 2025 07:25

Президент поздравил ветеранов и военнослужащих с Днём защитников Отечества и Вооружённых Сил

С 23 февраля поздравляет машинист башенного крана: «Желаем вам крепкого здоровья, всех земных благ, счастья в личной жизни»
23 февраля 2018 09:11

С 23 февраля поздравляет машинист башенного крана: «Желаем вам крепкого здоровья, всех земных благ, счастья в личной жизни»

Стюардесса поздравляет с 23 февраля: «Желаю вам карьерных взлетов, чистого неба, мечтайте, путешествуйте и держите курс на успех!»
23 февраля 2018 07:08

Стюардесса поздравляет с 23 февраля: «Желаю вам карьерных взлетов, чистого неба, мечтайте, путешествуйте и держите курс на успех!»

Врач-акушер поздравляет с 23 февраля: «Оставайтесь для нас всегда надежным тылом, заботливыми отцами и верными и любящими мужьями»
23 февраля 2018 07:06

Врач-акушер поздравляет с 23 февраля: «Оставайтесь для нас всегда надежным тылом, заботливыми отцами и верными и любящими мужьями»

Учитель поздравляет с 23 февраля: «Желаю вам крепкого здоровья и огромных сил для достижения ваших самых амбициозных желаний и целей»
23 февраля 2018 07:03

Учитель поздравляет с 23 февраля: «Желаю вам крепкого здоровья и огромных сил для достижения ваших самых амбициозных желаний и целей»

Пекарь поздравляет с 23 февраля: «Настоящий мужчина – это мужчина, который совершает смелые поступки»
23 февраля 2018 06:58

Пекарь поздравляет с 23 февраля: «Настоящий мужчина – это мужчина, который совершает смелые поступки»

700 мужчин с оголенным торсом пробежали по центру Минска в честь 23 февраля
23 февраля 2017 15:26

700 мужчин с оголенным торсом пробежали по центру Минска в честь 23 февраля

Сергей Макей и Наталья Квашнина – о фестивале армейской песни «Звезда»
23 февраля 2017 08:42

Сергей Макей и Наталья Квашнина – о фестивале армейской песни «Звезда»