Новости по тегу #23 февраля

Торжества сегодня объединили сотни тысяч людей: от убеленных сединами ветеранов до тех, кто только завтра наденет свои первые погоны.
Только в 2024-м 13 новых образцов вооружения и техники, созданных отечественными оборонными предприятиями, пополнили арсеналы Вооруженных Сил. Маневренность, мобильность и развитие – стиль современных войск. Внедрение БПЛА, новых систем управления, связи, осваивание современных приемов ведения боя.
«Если раньше мы все надеялись на многомиллионную советскую армию, что она защитит мирное население от тех угроз, которые могут исходить извне, то когда мы стали самостоятельным государством, мы стали прекрасно понимать, что одна армия в этой войне не выиграет».
Все зависело от крепости бельевой веревки. Секунда – держится, еще одна – срывается с третьего этажа.
«Помним героев, славим ветеранов и бережем родную Беларусь».
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